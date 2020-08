Microsoft: tastiera wireless con tasto misterioso

Spuntano online un paio di immagini di una nuova tastiera wireless (Bluetooth), che Microsoft dovrebbe ufficializzare a breve. Fra le sue caratteristiche c’è un pulsante mai visto prima.

Microsoft: nuova tastiera senza fili

Le sue peculiarità principali sono essenzialmente tre. La prima riguarda la possibilità – grazie al tasto Bluetooth dedicato – di passare rapidamente da un dispositivo all’altro (tre al massimo). In un istante si potrà quindi scegliere se digitare sul laptop o sul PC desktop, per intenderci.

La seconda caratteristica riguarda il tastierino numerico, che c’è, sebbene il pad sia separato dal corpo della tastiera.

Infine, c’è un tasto, che non si riesce a capire quale funzionalità potrebbe celare. Come evidenziato dall’immagine sottostante, è presente un cuore, che fa pensare ai social network, ma è solo un’ipotesi (ed anche abbastanza remota).

Azzardando altre spiegazioni, potrebbe trattarsi di un pulsante per segnare rapidamente i propri contenuti preferiti in determinati contesti (e mentre si utilizzano determinate applicazioni), ad esempio. La presenza del simbolo del cuore non lascia spazio a grandi interpretazioni.

Un dettaglio curioso, che per adesso rimane un mistero. Non resta che aspettare per capire qualcosa in più sul nuovo pulsante e le sue funzionalità.