Microsoft Teams per Android e iOS si aggiorna

Le applicazioni per Android e iOS di Microsoft Teams, la celeberrima piattaforma di videoconferenze e strumenti per smart working, si aggiornano con una serie di novità.

Microsoft Teams: update per le app

Non solo Google Meet, fra i diretti rivali di Zoom c’è anche Microsoft Teams. Una piattaforma per videoconferenze (e non solo) sulla quale il colosso di Redmond sta puntando parecchio. Proprio nell’ambito dei continui sforzi profusi per portare il servizio ad essere più performante, rientra l’ultimo update delle applicazioni di Teams. È stata aggiornata sia la versione per Android che quella per iOS.

Di seguito, i changelog completi:

Microsoft Teams per iOS: guarda più video nelle tue chiamate e riunioni. 2 × 4 su iPhone, 3 × 3 su iPad;

nuova impostazione per ridurre la quantità di dati usati dai team mentre il video è attivo;

scegli il numero da comporre per i contatti dell’organizzazione con più di un numero di telefono;

accesso Single Sign-On per bot e strumenti in Teams che usano le credenziali dell’organizzazione;

visualizzazione agenda giornaliera delle prossime riunioni; unisciti, modificali o condividili con i contatti. Microsoft Teams per Android: gli incontri gratuiti sono qui! Invia inviti a riunioni tramite un collegamento; le persone non hanno bisogno di un account Teams per partecipare;

cerca nelle chat e nei canali

carica un’immagine direttamente nella tua galleria

gestisci la tua chiave di sicurezza o lascia che sia Microsoft a gestirla per te. Modifica in qualsiasi momento nelle Impostazioni

L’aggiornamento è stato già rilasciato: se utilizzi una, l’altra, o entrambe le versioni dell’applicazione, puoi eseguire l’update direttamente dagli store ufficiali per sistema operativo Android e iOS.