Microsoft Teams: componenti fluidi e altre novità

Come anticipato tre giorni fa, Microsoft ha annunciato ieri sera diverse novità per il lavoro ibrido. Ovviamente il servizio più importante è Teams, per il quale l'azienda di Redmond ha mostrato nuove funzionalità. Nel corso dell'estate arriveranno anche i Fluid component e un design aggiornato per la Whiteboard.

Microsoft Teams: nuovo layout “prima fila”

L'obiettivo di Microsoft è migliorare l'esperienza delle riunioni attraverso funzionalità che simulano il mondo reale. Per questo motivo è stato sviluppato il nuovo layout “front row” (prima fila) per Teams Rooms che mostra i riquadri video dei partecipanti nella parte inferiore. Nella schermata si vedono altre informazioni contestuali, come agenda e chat. I riquadri video possono essere visualizzati su più schermi, se non ci sono contenuti condivisi.

Altre novità in arrivo per Teams durante l'estate sono le reazioni live, spotlight, chat bubble e la possibilità di “pinnare” stream video multipli. Una versione specifica di Rooms sarà presto disponibile sul Surface Hub, insieme a funzionalità note (Together Mode, PowerPoint Live e altre) e alla nuova Whiteboard.

A fine maggio, Microsoft ha annunciato i Fluid component nella chat di Teams. Ora la funzionalità è arrivata anche nei meeting di Teams, oltre che in OneNote, Outolook e Whiteboard. Si tratta di componenti (tabelle, grafici, elenchi e altri) che possono essere spostati da un'applicazione all'altra in modo da migliorare l'esperienza di collaborazione. Anche questa novità sarà disponibile in estate.