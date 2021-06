Microsoft Whiteboard, la nuova versione dell'app

Microsoft ha annunciato una nuova versione della propria app Whiteboard, quella che è una diretta trasposizione online della tradizionale lavagna sulla quale riversare il risultato del brainstorming e del lavoro di sviluppo di squadra. L'idea, pur se in auge ormai da tempo, si trovava infatti a dover far fronte alle necessità di un pubblico sempre più numeroso ed esigente che, dopo la rivoluzione della pandemia, si trova sempre più frequentemente a dover collaborare da remoto.

Microsoft migliora la lavagna

Trasporre online gli strumenti propri dell'offline è la cosa giusta da fare? Non sempre. Tuttavia Whiteboard sembra aver trovato un proprio equilibrio importante e la nuova evoluzione va ad integrarne meglio le utilità all'interno di Microsoft 365 e Microsoft Teams per consentire una collaborazione sempre più comoda ed efficace tra quanti intendano farne uso.

Per spiegare meglio cosa sia oggi l'app Whiteboard, Microsoft ha preparato un apposito filmato dimostrativo:

Una collaborazione “live” più semplice, con puntatori dinamici che facilitano il dialogo tra le persone e che permettono di partire da template semplificati per mettere assieme le idee formulate. Tutto gira attorno alla necessità di raggiungere rapidamente obiettivi produttivi: ognuno, agendo da remoto, ha la possibilità di lavorare su una lavagna comune come e meglio di quanto non si potrebbe fare in presenza. Linee, tabelle, diagrammi di flusso, immagini, appunti, calendari e molto altro ancora: tutto a portata di mano, tutto per un semplice flusso operativo con il quale coordinare progetti, squadre di lavoro e quant'altro.

Solo una profonda integrazione dell'app con gli altri strumenti di lavoro, però, può rendere possibile tutto ciò: di qui la necessità di una evoluzione del progetto Whiteboard, ora disponibile nella sua nuova release. Chi intende provare l'app può partire da qui.