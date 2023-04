Microsoft Teams: controllo sulle parolacce nelle didascalie

Dopo l’integrazione di Snapchat Lensens da poco avvenuta, Microsoft Teams accoglie un’altra interessante novità. Da adesso in poi, infatti, il celebre servizio di comunicazione di casa Microsoft va ad integrare una nuova funzione che consente di ottenere maggiore controllo nell’uso delle didascalie in tempo reale: agli utenti è stata messa a disposizione un’opzione per attivare o disattivare il filtro delle parolacce.

Microsoft Teams: ecco il filtro per le parolacce

La funzione è stata rivelata da Microsoft a febbraio scorso e ora è stata implementata nel canale Teams Pubblic Preview. Per abilitarla o disabilitarla, occorre intervenire sulle impostazioni del servizio, nella sezione dedicata alle trascrizioni.

Più precisamente, per regolare le impostazioni del filtro occorre accedere alla sezione Impostazioni e altro di Microsoft Teams, selezionare la voce Impostazioni, cliccare sull’opzione Didascalie e trascrizioni nel menu mostrato e portare su Attivato o Disattivato l’interruttore relativo al filtro delle parolacce nelle didascalie delle riunioni. Le modifiche vengono immediatamente applicate.

La funzione è disponibile per Windows e macOS, ma non è chiaro se e quando questa verrà implementata anche sulle altre piattaforme per le quali il servizio di Microsoft è fruibile.

Riportiamo di seguito, in forma tradotta, quanto espressamente dichiarato da Microsoft al riguardo sul suo blog.

Con l’interruttore appena introdotto per attivare o disattivare il filtro delle parolacce nelle didascalie dal vivo nelle riunioni di Teams, ora sei in grado di controllare se vuoi continuare a sfruttare la capacità di filtraggio delle parolacce fornita fuori dalla scatola o se preferisci vedere ogni parola come è stata pronunciata.

Ricordiamo che Microsoft è costantemente al lavoro per cercare di implementare nuove feature in Teams, al fine di rendere il servizio il più possibile efficiente e per fare in modo che possa soddisfare in tutto e per tutto quelle che sono le esigenze di comunicazione degli utenti che decidono di servirsene.