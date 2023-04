Microsoft Teams adesso integra Snapchat Lenses

Per la gioia di tutti coloro che si servono di Microsoft Teams e che non ne possono più di usare i soliti sfondi virtuali per cercare di ravvivare le chiamate, d’ora in avanti è disponibile un ulteriore nuovo modo per esprimersi durante le riunioni. Microsoft e Snapchat hanno infatti annunciato l’integrazione di Snapchat Lenses sulla nota piattaforma di comunicazione.

Microsoft Teams con Snapchat Lenses

Da adesso in poi, dunque, gli utenti di Microsoft Teams possono accedere a una raccolta di ben 26 filtri di Snapchat Lenses, i quali consentono di rallegrare le riunioni e le sessioni di lavoro virtuali. In questo modo diventa quindi possibile, ad esempio, trasformarsi in un personaggio dei cartoni animati o aggiungere sfondi divertenti che vanno decisamente ben oltre rispetto a quanto veniva già proposto.

Per usufruire della nuova feature non occorre scaricare e installare assolutamente nulla di aggiuntivo. È sufficiente selezionare l’opzione Effetti video in Microsoft Teams e scegliere la scheda Snapchat, dunque impostare il filtro d’interesse tra i vari che vengono proposti.

Riportiamo di seguito, in forma tradotta, quanto dichiarato al riguardo da Nicole Herskowitz, il vicepresidente di Microsoft Teams.

Con l’aumento del lavoro ibrido e flessibile, i nostri clienti hanno bisogno di strumenti che aiutino a creare connessioni e promuovere un ambiente di lavoro produttivo e piacevole. Ecco perché siamo entusiasti di portare le lenti più popolari di Snapchat in modo nativo nelle riunioni di Microsoft Teams, rendendo facile per gli utenti aggiungere ancora più personalità e divertimento alle videochiamate. Con Snapchat Lenses for Teams, offriamo ai clienti un nuovo modo di esprimersi e interagire con i colleghi in modo dinamico e divertente.

L’integrazione è stata resa possibile grazie a Camera Kit, l’SDK di Snapchat che consente ai partner di sfruttare la tecnologia AR della piattaforma nelle proprie applicazioni e su siti Web terzi.

Da notare che questa è la seconda integrazione di Microsoft con Camera Kit. In precedenza, infatti, il colosso di Redmond ha usato l’SDK per implementare Snap AR in Flip, la piattaforma di apprendimento video.