Microsoft Teams Premium: IA per generare sfondi

Teams Premium è la versione del servizio che offre alcune funzionalità esclusive, tra Intelligente recap (riassunto intelligente). Microsoft ha ora annunciato la disponibilità di una novità svelata durante la conferenza Ignite 2023 che sfrutta l’IA generativa.

Decora il tuo sfondo

Teams permette da tempo di utilizzare un’immagine come sfondo durante i meeting, principalmente per questioni di privacy o per nascondere eventuali “ospiti inattesi” all’interno della stanza. La nuova funzionalità, accessibile solo agli abbonati Premium, consente di creare sfondi virtuali a partire dall’ambiente reale, come si può vedere nella GIF.

L’immagine finale non è completamente nuova. L’intelligenza artificiale utilizza uno snapshot del feed video e genera un’immagine basata sugli elementi della stanza fisica. La funzionalità è accessibile nel pannello degli effetti video e può essere sfruttata sia prima che durante le riunioni.

Dopo aver cliccato sul pulsante “Decora“, l’utente deve scegliere uno dei cinque temi. Clean-up elimina il disordine, Fancy aggiunge elementi decorativi, Greenhouse aggiunge piante e verde, Celebration aggiunge decorazioni festive (palloncini, stelle filanti, luci e altre), Surprise me imposta vari stili in ordine casuale, incluso un design a blocchi in stile Minecraft.

Cliccando sul pulsante “Genera sfondi” verranno mostrate due immagini, una delle quali può essere impostata come sfondo del meeting. Come detto, la funzionalità è un’esclusiva di Teams Premium. L’abbonamento costa 6,60 euro/mese per utente fino al 30 giugno 2024 (è disponibile anche la prova gratuita per 30 giorni).