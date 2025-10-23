Microsoft Teams ti localizzerà in ufficio: utile o troppo invadente?

Microsoft Teams utilizzerà le connessioni alle reti Wi-Fi per conoscere la posizione esatta dell’utente, aggiornandola in automatico quando è attivo il collegamento al network dell’azienda. Questo, nelle intenzioni, dovrebbe tornare utile per diminuire la confusione in ufficio, consentendo a tutti di sapere dove si trovano i colleghi, così da poterli raggiungere più facilmente.

Teams dirà ai colleghi dove sei in ufficio

La novità è identificata come Aggiorna automaticamente la tua posizione di lavoro tramite la rete Wi-Fi della tua organizzazione . Presente da tempo nella roadmap di sviluppo dell’applicazione, fino a oggi era passata (quasi) inosservata. L’arrivo è previsto entro dicembre sulle piattaforme desktop, ovvero su computer con sistema operativo Windows e Mac. Questa la descrizione.

Quando gli utenti si connettono alla rete Wi-Fi della propria organizzazione, Teams imposterà automaticamente la loro posizione di lavoro in modo che corrisponda all’edificio in cui lavorano.

Una funzionalità di questo tipo è quasi certamente destinata a far storcere il naso. Se da un lato è fuori discussione che sapere con esattezza dove si trova qualcuno possa tornare utile, soprattutto nelle grandi aziende, dall’altro per molti questa costante reperibilità potrebbe trasformarsi in una scocciatura, soprattutto se il lavoro da svolgere richiede concentrazione e isolamento.

Ci sembrano invece un po’ eccessive le critiche già mosse da chi ritiene che la novità possa essere abusata con finalità di controllo. Nell’era in cui lo smart working ha fatto il suo ingresso in pianta stabile nel modello operativo delle aziende, i team si sono già dotati di gestionali attraverso cui sapere chi è in ufficio e chi invece è attivo da un altro luogo.

Rimanendo in tema, di recente Teams è finito sotto la lente di ingrandimento della Commissione europea, per questioni relative alla concorrenza. Bruxelles ha accettato gli impegni assunti dal gruppo di Redmond: il servizio sarà slegato dai pacchetti Office 365 e Microsoft 365 per la produttività.