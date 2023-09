Microsoft terminerà Windows ink per tablet, una delle migliori funzionalità di Windows

Entro la fine dell’anno, Windows 11 riceverà un importante aggiornamento, ma potrebbe nascondere anche delle sorprese sgradite. Microsoft ha infatti rilasciato una nuova build di Windows 11 per gli utenti del canale Beta, la build 22631.2271, il test presenta tutte le novità e alcuni miglioramenti al sistema operativo, tuttavia manca qualcosa. Infatti, Microsoft ha disabilitati gli aggiornamenti di Windows Ink per gli utenti su tablet, per Windows Insider nel canale beta.

Windows disattiva Windows ink per gli utenti su Tablet

Microsoft ha disattivato i miglioramenti di Windows Ink introdotti nella precedente build, che riguardavano la possibilità di usare la penna digitale per disegnare o scrivere direttamente sul desktop o sulle finestre aperte. Questa scelta è stata motivata dal fatto che i miglioramenti di Windows Ink causavano alcuni bug che “influivano sull’usabilità” del sistema operativo, come il blocco della barra delle applicazioni, il malfunzionamento del menu “Start” e il crash dell’“Esplora file”.

Microsoft ha dichiarato di essere al lavoro per risolvere questi problemi e di ripristinare i miglioramenti di Windows Ink, ma non è ancora chiaro nell’effettivo quando e se sarà disponibili l’aggiornamento, gli utenti sperano di vederlo nel nuovo aggiornamento di Windows 11 previsto per la fine dell’anno insieme a tutte le altre novità.

In ogni caso l’aggiornamento prevede moltissime novità interessanti, l’aggiornamento più rilevante per la versione Windows 11 23H2 è certamente l’implementazione nativa di Windows Copilot, una funzione che permette di controllare il proprio PC con la voce, senza usare mouse o tastiera. Windows Copilot si basa sull’intelligenza artificiale di Microsoft e offre diverse possibilità di interazione, permettendo anche a chi ha difficoltà a usare il mouse o la tastiera, come le persone con disabilità motorie o visive.