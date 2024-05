Microsoft VBScript: addio al supporto in tre fasi

Microsoft aveva già comunicato l’abbandono di VBScript, una tecnologia ormai superata e sostituita da soluzioni più moderne. L’azienda di Redmond ha ora svelato la timeline che porterà alla rimozione da Windows. L’addio definitivo richiederà diversi anni.

Microsoft saluta VBScript (con calma)

VBScript (Visual Basic Scripting Edition) è un linguaggio di scripting introdotto da Microsoft nel 1996. Viene utilizzato per automatizzare attività e controllare applicazioni sui sistemi Windows. È spesso incorporato nelle pagine HTML per aggiungere interattività dinamica. Inoltre è comunemente utilizzato insieme ad altre tecnologie Microsoft, come Active Server Pages (ASP) e Windows Script Host (WSH).

VBScript è anche uno dei vettori di attacco sfruttati dai cybercriminali per distribuire malware. Per questo motivo era stato disattivato in Internet Explorer 11 oltre quattro anni fa. Oggi sono disponibili opzioni più moderne, efficienti e sicure, per cui è arrivato il momento di abbandonare VBScript.

La dismissione avverrà in tre fasi. VBScript diventerà una funzionalità opzionale in Windows 11 24H2 nella seconda metà del 2024, ma verrà preinstallato per impostazione predefinita. Nella seconda fase (intorno al 2027), VBScript non verrà preinstallato, quindi gli utenti dovranno aggiungerlo in caso di necessità. Successivamente verrà completamente rimosso da Windows.

Microsoft spera che l’addio graduale spinga gli sviluppatori ad utilizzare soluzioni più moderne, come PowerShell e JavaScript, per applicazioni e siti web. L’azienda di Redmond fornisce una guida per la conversazione da VBScript a PowerShell.