Microsoft venderà giochi Xbox nell'app Android

Il giudice James Donato ha emesso un’ingiunzione permanente che obbliga Google ad aprire il Play Store dal 1 novembre 2024. L’azienda di Mountain View ha presentato appello, ma nel frattempo dovrà rispettare la decisione. Microsoft ha quindi comunicato che gli utenti statunitensi potranno acquistare e giocare direttamente nell’app Xbox per Android.

L’ingiunzione permanente impone l’obbligo di consentire la distribuzione di app store di terze parti attraverso il Play Store. Inoltre, gli store di terze parti devono poter accedere all’intero catalogo dell’app. Infine, gli sviluppatori possono distribuire le app tramite Play Store senza pagare una commissione a Google.

Quest’ultima modifica verrà sfruttata da Microsoft. La Presidente di Xbox (Sarah Bond) ha comunicato su X che gli utenti statunitensi potranno acquistare i giochi direttamente dall’app per Android a partire da novembre. Microsoft non pagherà nulla a Google. Sarà possibile anche avviare lo streaming sfruttando il servizio Xbox Cloud Gaming (serve l’abbonamento a Xbox Game Pass Ultimate) senza usare un’altra app (Xbox Game Pass).

The court's ruling to open up Google´s mobile store in the US will allow more choice and flexibility. Our mission is to allow more players to play on more devices so we are thrilled to share that starting in November, players will be able to play and purchase Xbox games directly…

— BondSarahBond (@BondSarah_Bond) October 10, 2024