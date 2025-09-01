Microsoft Word: privacy a rischio salvando su OneDrive

Microsoft Word per Windows salverà automaticamente i documenti su OneDrive o SharePoint. La funzionalità è al momento disponibile solo agli Insider, ma in futuro sarà accessibile a tutti e verrà estesa a Excel e PowerPoint. Secondo Proton, questa opzione “forzata” rappresenta un grave rischio per la privacy.

Dati sensibili non protetti

Nell’annuncio di fine agosto, un Product Manager di Microsoft ha elencato una serie di vantaggi del salvataggio cloud, tra cui l’accesso da qualsiasi dispositivo, l’uso dell’ultima versione del documento e la collaborazione tra utenti.

Quando viene creato un nuovo documento Word, l’opzione del salvataggio automatico è già selezionata. Proton sottolinea che Microsoft non ha elencato gli svantaggi. L’utente perderà il controllo dei documenti, in quanto sono conservati sui server dell’azienda di Redmond e non conosce se vengono utilizzati per altri scopi.

OneDrive utilizza la crittografia durante il trasferimento dei file e quando sono conservati sul cloud, ma non viene usata la crittografia end-to-end. Microsoft può quindi leggere, analizzare e condividere i documenti con terze parti, come specificato nell’informativa sulla privacy.

Avendo accesso ai file, Microsoft può rispettare le richieste delle autorità statunitensi (governo o forze dell’ordine), anche senza mandato. L’azienda di Redmond afferma che non utilizza i documenti per addestrare Copilot, ma potrebbe usarli per migliorare i modelli AI.

Non viene inoltre chiarito se i dati di OneDrive vengono sfruttati per le inserzioni personalizzate, come avviene su Outlook. Infine, essendo software closed-source non è possibile verificare se le protezioni sono efficaci.

Proton suggerisce di disattivare il salvataggio automatico nelle impostazioni di Word e non salvare su OneDrive file sensibili, come documenti medici, finanziari o legali. Gli utenti che usano Word possono conservare i file su Proton Drive. Una valida alternativa a Word è Proton Docs. Entrambi i servizi sono protetti dalla crittografia end-to-end.