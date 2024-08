Midjourney ha appena rilasciato il suo web editor

Appena due settimane dopo il rilascio del nuovo V6.1 che genera immagini e video, Midjourney ha annunciato tre nuovi aggiornamenti, anche se questa volta non si tratta di un nuovo modello di immagine. Al contrario, sono stati introdotti delle nuove funzioni sul sito web di Midjourney Alpha che migliorano notevolmente il modo in cui si utilizza il generatore di immagini.

Midjourney just released their web editor!!

It's actually one of the coolest features they've dropped in a while

essentially lets you do inpainting, panning, zooming and more all in a single step

really really powerful pic.twitter.com/Wgyi9ElE5N

— Nick St. Pierre (@nickfloats) August 16, 2024