Migliaia di libri pronti in tasca con il Kindle Paperwhite in offerta

E se ti dicessi che puoi portare con te migliaia di libri semplicemente in una tasca? Il nuovo Kindle Paperwhite di Amazon offre uno schermo che replica la carta stampata, con la praticità di un dispositivo elettronico estremamente pratico e compatto, oggi al minimo storico su Amazon a soli 120 euro e senza pubblicità. Inoltre, puoi utilizzare la Carta del Docente per l’acquisto.

E-book reader Amazon Kindle Paperwhite: caratteristiche tecniche

Il Kindle Paperwhite è uno dei migliori e-book reader attualmente disponibili sul mercato. Offre un display da 6,8 pollici ad alta risoluzione (300ppi) con bordi più sottili rispetto al precedente modello. Il dispositivo offre una durata della batteria di addirittura 10 settimane e adesso è il 20% più veloce nel voltare pagina. Comoda la possibilità di regolare sia il livello di luminosità che la tonalità. Questo consente di leggere sia di giorno che di notte senza sacrificare in alcun modo il confort per la vista. Lo schermo, inoltre, è completamente antiriflesso garantendo una visibilità praticamente perfetta anche sotto la luce diretta del sole, esattamente come sulla carta stampata. La memoria interna è da 8GB, il che consente di memorizzare migliaia di libri per poi leggerli in modalità offline.

Non manca, infatti, la connessione Wi-Fi che consente di scaricare in pochi secondi i libri direttamente dall’app Kindle o documenti dal Cloud. La ricarica avviene tramite cavo USB Type-C che funge anche da cavo dati. Il lettore, infatti, permette di consultare praticamente qualsiasi formato di testo come PDF, DOC, DOCX o TXT. Presente la certificazione IPX68 che garantisce la completa impermeabilità fino a 2 metri di profondità. Potrai leggere i tuoi libri nella vasca da bagno o in spiaggia senza alcuna preoccupazione per le parti elettroniche. Infine, con Kindle avrai il pieno controllo sulla tua esperienza di lettura. Potrai scegliere l’intensità del grassetto, la grandezza dei caratteri, e gestire un timer per le diverse tonalità della luce per un’esperienza unica dedicata a te.

Grazie ad uno sconto del 20%, il Kindle Paperwhite 2021 senza pubblicità è disponibile su Amazon a soli 119,99 euro per un risparmio di 30 euro sul prezzo di listino. In più, puoi utilizzare la Carta del Docente in fase di pagamento che coprirà l’intero importo.