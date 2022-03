Il miglior mouse al mondo al prezzo minimo storico

Stiamo ovviamente parlando di Logitech MX Master 3: chi ha avuto modo di provarlo non è mai tornato indietro. Da molti definito il miglior mouse al mondo per la produttività, oggi si trova in forte sconto al suo prezzo minimo storico su Amazon.

Forte sconto sul mouse Logitech MX Master 3: top assoluto

È una periferica wireless, da connettere a un massimo di tre dispositivi in contemporanea (c’è un pulsante dedicato per passare dall’uno all’altro) attraverso Bluetooth o con il dongle USB in dotazione. Integra un sensore da 4.000 dpi per una precisione assoluta nel rilevare i movimenti e la ricarica della batteria interna avviene via USB-C con autonomia per diversi mesi. Se non vuoi lasciarti sfuggire l’occasione, lo puoi ordinare subito con il 37% di sconto rispetto al listino.

Support tra le altre cose la comodissima modalità Flow per spostare i file da un device all’altro senza ricorrere a sistemi complessi. A questo si aggiungono sette pulsanti personalizzabili e un funzionamento perfetto su qualsiasi superficie. Volendo provare a elencarne tutti i punti di forza si rischierebbe inevitabilmente di dimenticarne alcuni: l’elenco completo è nella scheda del prodotto.

In questo momento hai la possibilità di acquistare Logitech MX Master 3, il mouse wireless definitivo, al prezzo finale di soli 72,98 euro invece di 114,99 euro come da listino. Non è un pesce d’aprile: tutto vero. La disponibilità è immediata, con spedizione gratuita a domicilio in un giorno: se ne approfitti subito, domani sarà sulla tua scrivania. Dopo averlo provato, non tornerai indietro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.