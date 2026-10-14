Il miglior regalo per un piccolo gamer: le cuffie wireless HyperX Cloud Mini

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HyperX Cloud Mini: cuffie wireless da Gaming su misura

Le HyperX Cloud Mini sono cuffie wireless da gaming pensate per i più piccoli. Hanno infatti un peso e delle dimensioni ridotte che garantiscono una grande comodità per poterle usare tutto il tempo che desiderano. Hanno cuscinetti morbidi e un archetto regolabile imbottito sulla parte superiore dove si appoggia sulla testa. Non trascurano però le performance, garantendo un coinvolgimento sonoro eccezionale durante qualsiasi gioco. Offrono infatti i driver da 30 mm per un audio fedele con bassi potenti.

Possiedono un comodo microfono ad asta removibile estremamente resistente con funzionalità flip-to-mute che quindi consente di disattivarlo facilmente alzandolo. Sono estremamente versatili. Potrai collegarle tramite la tecnologia Bluetooth 5.3 al computer e a diverse piattaforme di gioco, oppure avvalendoti del cavo jack da 3,5 mm. In modalità Bluetooth offrono un’autonomia fino a 25 ore con una ricarica completa e una connessione a bassissima latenza con un raggio d’azione fino a 20 metri. Inoltre sono dotati di controlli direttamente sul padiglione delle cuffie per accenderle e per regolare il volume.

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