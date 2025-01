Migliora il tuo curriculum nel 2025 imparando una nuova lingua

Avere una nuova lingua straniera nel proprio curriculum non è soltanto un vanto transitorio, ma una possibile carta che può aprire più di una porta, in particolare nel settore turistico. E oggi per imparare una lingua non occorre più iscriversi a uno dei tradizionali corsi in presenza, ma si può fare affidamento su specifiche app e piattaforme online.

Una delle migliori è Mondly, di recente premiata come Migliore nuova app da Apple e App dell’Anno da Facebook. In questi giorni è disponibile in offerta limitata a 89,99 euro (pagamento unico), prezzo che si riferisce al piano a vita.

Quest’ultimo, che dà accesso alle lezioni di 41 lingue straniere, è attivabile su questa pagina del sito ufficiale Mondly.

Imparare una nuova lingua con Mondly nel 2025

Intanto, ecco la lista delle lingue principali che si possono imparare con il piano a vita di Mondly: inglese, francese, portoghese, tedesco, spagnolo, cinese, russo, giapponese, coreano e turco. A queste si aggiungono poi olandese, greco, ebraico, arabo, hindi e afrikaans (la lista completa è disponibile alla pagina linkata qui sopra).

Ci sono forse più lingue difficili rispetto ad altre, ad esempio lo spagnolo è più semplice dell’afrikaans, ma le lezioni e il metodo di studio Mondly sono stati progettati per portare tutti gli studenti a imparare la lingua nel più breve tempo possibile.

Tra i suoi principali punti di forza si annoverano il focus sulle frasi di uso comune e non più sulle singole parole, l’utilizzo del chatbot dotato di riconoscimento vocale e possibilità di ascoltare direttamente i madrelingua professionisti per ottenere accenni naturali e pronunce impeccabili.

Il piano a vita di Mondly, con accesso a 41 lingue, è in offerta al prezzo scontato di 89,99 euro. L’offerta è sottoscrivibile online su questa pagina del sito Mondly.