Migliora la connettività del computer con questo HUB super scontato

Oggi ti riporto un vero e proprio affare eccezionale per un ottimo HUB USB-C che espande significativamente la connettività del PC. Si tratta di un HUB USB Type-C 8 in 1 che mette a disposizione tutto il necessario per ottimizzare la produttività, proposto a soli 26 euro su Amazon toccando il suo minimo storico.

HUB USB Type-C 8 in 1: caratteristiche tecniche

L’HUB presenta un design tradizionale per questo tipo di accessori, con una scocca monoblocco realizzata completamente in alluminio. La scelta del materiale è dovuta alla presenza della porta USB Type-C abilitata al Power Delivery fino a 100W. Questa consente di collegare l’alimentatore direttamente all’HUB così da ricaricare il computer ed eventuali dispositivi mobili lasciando una singola porta USB impegnata sul PC. Non manca l’uscita HDMI che permette di collegare un secondo monitor in mirroring o in estensione con una risoluzione massima di 4K. Feature apprezzata soprattutto dai professionisti che ottengono un’area di lavoro più ampia così da migliorare la gestione dei flussi più impegnativi.

Naturalmente non mancano le porte USB Type-A, in questo caso due entrambe con specifica USB 3.0 ad alta velocità per il trasferimento dati. A queste si affianca una seconda porta USB Type-C dedicata sempre al trasferimento file, ideale per la connessione dei dispositivi mobili. Decisamente pratico il lettore di schede capace di leggere e/o scrivere 2 memory card contemporaneamente. Completa la dotazione una porta RJ45 Gigabit LAN. Una delle assenze più sentite dai professionisti su ultrabook e MacBook, che in questo modo potranno ottenere la massima stabilità e velocità della rete grazie alla connessione via cavo. In conclusione, un dispositivo semplice e decisamente comodo da trasportare, ad un prezzo davvero incredibile sotto il profilo del rapporto qualità/prezzo.

Grazie ad un coupon del 25%, l’HUB USB Type-C 8 in 1 è disponibile su Amazon a soli 26,24 euro con spedizione Prime.