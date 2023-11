Migliora la sicurezza delle tue password: prova LastPass gratis

Oltre 33 milioni di persone hanno scelto LastPass per proteggere le proprie password. Il motivo è semplice dato che si contraddistingue grazie all’ottimo rapporto qualità/prezzo. Oggi puoi infatti approfittarne acquistando il piano Lastpass Premium a soli 2,90 euro al mese con fatturazione annuale. Per te anche la possibilità di provare gratuitamente Lastpass per 30 giorni.

Se stai leggendo questo articolo probabilmente sei interessato e vuoi finalmente poter tenere al sicuro le tue password. Scegli il piano più adatto alle tue esigenze e ricorda che LastPass è ideale se vuoi gestire le tue password con protezione digitale completa. Al giorno d’ggi, gestire le password dei siti web che utilizziamo giornalmente non è semplice purtroppo.

I siti web a cui accediamo per lavoro, acquisti online, gestione delle carte di credito ma anche social network sono davvero tanti. Perchè , dunque, non dotarsi di un password manager efficiente e acquistabile ad un costo del tutto vantaggioso? Non a caso, il compito di questo password manager è quello di eliminare password riutilizzate, reimpostate e violazioni dei dati e attacchi hacker.

Come anticipato, il piano Lastpass Premium è disponibile a soli 2,90 euro al mese con fatturazione annuale. Puoi decidere di provare gratuitamente Lastpass per 30 giorni oppure procedere direttamente con l’acquisto del piano.

Nel caso in cui tu sia anche proprietario di un’azienda hai la possibilità di estendere la protezione ai tuoi dipendenti grazie al piano LastPass Business. Il piano Business è disponibile a 6,50 euro per utente con fatturazione annuale.

Non manca, inoltre, un piano dedicato alle famiglie: è il piano Families che può essere acquistato a soli 3,90 euro al mese con fatturazione annuale ed include 6 casseforti individuali e crittografate per te e i tuoi genitori, figli, ecc.

Scegli il piano che più si adatta alle tue esigenze e ricorda che puoi usufruire della prova gratuita di 30 giorni e non è richiesta la carta di credito.

