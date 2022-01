La migliore gestione WordPress con l'hosting di WP Engine

WordPress e Hosting sono due servizi che possono sembrare completamente scollegati, ma che in realtà rappresentano una perfetta correlazione per generare un sito Web valido e di successo. Tuttavia, gestirli entrambi separatamente potrebbe non essere così semplice. Sarebbe quindi più opportuno rivolgersi ad esperti del settore, i quali andrebbero sicuramente a rendere le cose molto più facili. Tra i tanti, WP Engine si prende senza dubbio un posto tra i migliori. Con il suo piano Managed WordPress, ora scontato di 84 euro sull'abbonamento annuale, si pone infatti come una delle soluzioni migliori per tutti color0 che si avvicinano per la prima volta al mondo del Web.

WordPress e Hosting: cosa offre WP Engine

WP Engine agisce su due importanti piani: quello relativo alla gestione dell'Hosting e quello che prende in esame WordPress. Grazie al piano Managed WordPress, il tutto avverrà in maniera simultanea e fluida. L'utente infatti dovrà soltanto pensare ai contenuti del proprio sito Web, senza preoccuparsi della pratiche più tecniche.

In particolare il piano base di WP Engine, scontato di 84 euro sull'abbonamento annuale, offrirà tutte le caratteristiche basilari e necessarie per entrare nel mondo del Web. Il piano Startup sarà infatti in grado di gestire un solo sito con server condiviso e che quindi non potrà supportare più di 25.000 utenti mensili. Lo spazio di archiviazione sarà invece di 10GB. In più, sarà anche possibile aggiungere eventualmente ulteriori due vantaggi: l'aggiornamento automatico dei plugin e un livello aggiuntivo di sicurezza.

Tutto questo potrà essere utilizzato in maniera gratuita per i primi tre mesi. Come avrete sicuramente notato quindi, si tratta di un livello di Hosting iniziale, dal quale chiunque prima o poi dovrà passare. Per tutti coloro che invece necessiteranno di caratteristiche più avanzate, non mancherà il piano Professional, caratterizzato dalla gestione di 3 siti Web con visita mensile massima di 75.000 utenti, 15GB di spazio di archiviazione e aggiornamento automatico dei plugin incluso.

Infine, per gli utenti più esigenti, sarà disponibile anche il piano “Advanced”, il quale però dovrà essere concordato tramite il servizio clienti, poiché tutte le caratteristiche richieste verranno prese in esame e utilizzate per la costruzione del perfetto sito Web.