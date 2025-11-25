La migliore offerta VPN dell'anno per il Black Friday di NordVPN

La migliore offerta VPN dell’anno : così NordVPN presenta la sua offerta del Black Friday, proponendo l’abbonamento biennale al servizio con il 74% di sconto e 3 mesi gratis. È l’occasione giusta per allungare le mani su un pacchetto che non include solo l’accesso illimitato alla Virtual Private Network, ma anche una vera e propria suite all-in-one per la cybersecurity.

NordVPN: -74% e 3 mesi gratis per il Black Friday

Gli strumenti integrati svolgono una funzione importante nella tutela di dati, anonimato e privacy. Ci sono ad esempio la crittografia avanzata delle informazioni trasmesse e di quelle ricevute, la tecnologia Kill Switch che interviene in caso di interruzione improvvisa del collegamento alla VPN, Split tunneling per decidere quali applicazioni escludere e molto altro ancora. In nessun caso sono imposti limiti alla velocità. Scopri di più nella pagina dedicata. Un altro vantaggio concreto è quello relativo alla possibilità di utilizzare il servizio su un massimo di 10 dispositivi in contemporanea, a scelta: smartphone, tablet, computer desktop e laptop ecc.

Tornando alla Virtual Private Network, è composta da più di 8.500 server distribuiti in 168 location del mondo. In questo modo potrai navigare con indirizzi IP sempre diversi, a seconda delle necessità, evitando qualsiasi forma di censura e i blocchi territoriali. Sarai inoltre protetto dal tracciamento e dalla profilazione delle piattaforme, impedendo la raccolta di dati sul tuo conto durante l’attività online.

Si parta da soli 2,99 euro al mese con il piano Base, grazie allo sconto del 74% che abbiamo citato in apertura, a cui si aggiungono 3 mesi extra gratis. Volendo è possibile scegliere le formule Plus o Ultimate con le funzionalità aggiuntive descritte. C’è anche la garanzia di rimborso che entro 30 giorni dalla sottoscrizione permette eventualmente di recuperare per intero la spesa, se non ti riterrai soddisfatto.