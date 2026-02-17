Il migliore smartphone per una spesa giusta: Google Pixel 10 vince la sfida

Tra gli smartphone di fascia alta ce ne sono alcuni che offrono un maggiore equilibrio rispetto ad altri, considerando anche il loro costo finale. Oggi abbiamo deciso di segnalarti il Google Pixel 10 che puoi acquistare su Amazon a soli 599 euro, invece che 899 euro.

Con lo sconto del 33% dunque potrai risparmiare la bellezza di 300 euro sul totale ed è senza dubbio una delle migliori promozioni del momento nella categoria. Avrai per le mani un fantastico smartphone dalle prestazioni eccellente, con un’ottima fotocamera e con un intelligenza artificiale sorprendente. Inoltre puoi decidere di pagare in comode rate con Cofidis al checkout.

Google Pixel 10: qualità premium al giusto prezzo

Il Google Pixel 10 si presenta senza dubbio come uno smartphone di fascia alta eccezionalmente equilibrato e dunque a questa cifra è da prendere immediatamente. Con il potente processore Google Tensor G5, supportato da 12 GB di RAM e dal sistema operativo Android 15, garantisce fantastiche prestazioni che non deludono mai.

Ha un display OLED da 6,3 pollici con refresh rate che arriva fino a 120 Hz e una luminosità massima di 2000 nit. Potrai dunque vederlo bene sia al buio che alla luce. Inoltre pesa 204 grammi, ha uno spessore di 8,6 mm ed è resistente all’acqua e alla polvere con certificazione IP68. Potrai avvalerti di uno scomparto fotografico dotato di un sensore principale posteriore da 48 MP, ultra grandangolare da 13 MP e teleobiettivo da 10 MP, per scatti professionali. Mentre con la batteria da 4935 mAh non rimani mai a piedi e gode della doppia ricarica, cablata e wireless, rispettivamente da 30 W e da 15 W.

Questa promozione non è da farsela scappare perciò sii rapido. Prima che scada e il prezzo torna alla normalità vai su Amazon e acquista il tuo Google Pixel 10 a soli 599 euro, invece che 899 euro. Ti ricordo che se sei iscritto ai servizi Prime lo riceverai a casa tua in pochi giorni e senza costi aggiuntivi. Se non sei ancora abbonato fallo subito cliccando qui.