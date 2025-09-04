 La migliore tastiera wireless compatta al minimo: MX Keys Mini
È in corso una super offerta di Amazon sulla tastiera wireless compatta Logitech MX Keys Mini: te la segnaliamo qui, approfittane.
È in corso una super offerta di Amazon sulla tastiera wireless compatta Logitech MX Keys Mini: te la segnaliamo qui, approfittane.

Grazie al codice IT15Y proposto oggi da Amazon puoi acquistare Logitech MX Keys Mini al suo prezzo minimo storico. È la tastiera wireless compatta per eccellenza, adatta alla scrivania (e alla portabilità) di chi trascorre le proprie giornate di fronte al monitor. I punti di forza sono davvero tanti, passiamo in rassegna quelli più importanti.

Super sconto Amazon su Logitech MX Keys Mini

È progettata per offrire un’esperienza di digitazione precisa e naturale, grazie ai tasti leggermente concavi che si adattano alla forma delle dita. Ad arricchirla ci sono funzioni intelligenti come la dettatura vocale, il tasto emoji e quello per la gestione del microfono. Le sue dimensioni ridotte e lo stile minimalista la rendono ideale da portare ovunque, senza rinunciare alla comodità, mentre la retroilluminazione intelligente si attiva automaticamente quando le dita si avvicinano e si regola in base alla luce ambientale. Può essere collegata fino a tre dispositivi tramite Bluetooth Low Energy. Ancora, la batteria ricaricabile con USB-C assicura fino a 10 giorni di utilizzo con retroilluminazione attiva o fino a 5 mesi disattivandola. Per altre informazioni visita la scheda completa.

Le caratteristiche della tastiera wireless compatta Logitech MX Keys Mini

Non lasciarti sfuggire l’opportunità e acquista Logitech MX Keys Mini in forte sconto: è tua al prezzo minimo storico di soli 66,99 euro, invece di 129,00 euro come da listino ufficiale del produttore. Vendita e spedizione sono a carico dell’e-commerce.

Logitech MX Keys Mini Tastiera Illuminata Wireless, Minimal, Compatta, Bluetooth, Retroilluminata, USB-C, Compatibile con Apple/macOS/iOS/Windows/Linux/Android, Layout Qwerty Italiano, Grafite

Solo fino a stasera puoi sfruttare il mini evento per i 15 anni di Amazon.it. La sezione dedicata ti mostra tutte le occasioni più convenienti, in ogni categoria dell’e-commerce, inclusa ovviamente l’informatica. Inserisci il codice IT15Y nell’apposito campo “Usa un buono regalo, un voucher o un codice promozionale”, prima di pagare, per approfittarne.

Pubblicato il 4 set 2025

Davide Tommasi
4 set 2025
