La migliore VPN è in offerta a luglio 2025: un'occasione vera a questo prezzo

La nuova offerta di luglio 2025 di NordVPN è l’occasione giusta per attivare la migliore VPN da usare in estate. Per tutti i nuovi utenti, infatti, il servizio è ora disponibile con un prezzo ridotto fino a 3,39 euro al mese, scegliendo il piano di 2 anni con 30 giorni di garanzia di rimborso.

Si tratta di un risparmio netto rispetto al piano mensile che costa 12,99 euro. Da segnalare, inoltre, che con 1 euro in più al mese è possibile accedere alla versione Plus con tanti servizi extra inclusi, come la possibilità di sfruttare la protezione contro i malware.

Per accedere alla promo basta raggiungere il sito ufficiale di NordVPN, tramite il link qui di sotto.

Cosa prevede l’offerta di NordVPN

Con NordVPN è possibile accedere alla migliore VPN sul mercato, con un servizio completo e ricco di vantaggi. Per gli utenti c’è sempre la possibilità la crittografia del traffico dati, in modo da rendere sicura anche una connessione tramite una rete Wi-Fi pubblica.

Da sottolineare, inoltre, la possibilità di navigare sfruttando una politica zero log e, quindi, senza alcuna di tracciamento e senza la raccolta dei propri dati durante l’uso della rete. La connessione avviene sempre senza limiti di banda, con la possibilità di utilizzare fino a 10 dispositivi contemporaneamente.

NordVPN mette a disposizione dei suoi utenti anche un network di migliaia di server, sparsi in tutto il mondo, che consente di evitare blocchi geografici online per una navigazione senza limitazioni e senza censure, in qualsiasi Paese.

Con la promozione in corso, NordVPN è ora disponibile con un costo ridotto a 3,39 euro al mese e con 1 euro in più al mese è possibile passare alla versione Plus che aggiunge la protezione contro i malware e il password manager. I prezzi indicati si riferiscono al piano da 24 mesi, disponibile con fatturazione anticipata e con possibilità di pagare in 3 rate con PayPal. Per tutti i nuovi utenti c’è sempre un periodo di 30 giorni per esercitare la garanzia “soddisfatti o rimborsati”.