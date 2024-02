Migliori 5 altcoin AI per sperare guadagni esponenziali nel 2024

Le criptovalute che incorporano l’intelligenza artificiale (AI) sono ora la prossima grande novità del mercato digitale. Si prevede che questi altcoin AI diventeranno popolari, soprattutto grazie ai miglioramenti delle piattaforme blockchain. Avventurarsi in queste monete favorisce lo sviluppo e il progresso di queste tecnologie e permette ai primi investitori di entrare in azione prima che raggiungano l’adozione di massa.

InQubeta (QUBE), Render (RNDR), The Graph (GRT), Injective (INJ) e Ocean Protocol (OCEAN) sono cinque altcoin AI che stanno aprendo nuove possibilità di investimento nella tecnologia blockchain con un potenziale di redditività per quest’anno. InQubeta è particolarmente degna di nota per il suo approccio trasformativo al finanziamento delle startup AI, grazie alla creazione di modelli di investimento sicuri ed efficienti. Le sezioni seguenti esplorano le proposte di queste migliori 5 criptovalute nel settore dell’AI che promettono guadagni esponenziali nel 2024.

InQubeta (QUBE): interessante per gli investitori con un alto potenziale

InQubeta è una ICO di criptovalute che mette in contatto investitori visionari con promettenti startup di intelligenza artificiale. La piattaforma di crowdfunding ha un modello di investimento frazionario che permette di coniare le quote delle startup in token non fungibili (NFT). I titolari di QUBE possono sfruttare questa struttura acquistando NFT per diversi progetti, diversificando il proprio portafoglio e ottenendo ricompense per il successo del progetto.

InQubeta garantisce la protezione degli investimenti e delle informazioni dei suoi utenti. Il progetto è stato sottoposto ad audit e verifiche KYC da parte delle società Hacken e Block Audit. Questi processi esaminano gli smart contract e l’infrastruttura della piattaforma, identificando e risolvendo le possibili vulnerabilità.

Nella prevendita in corso, InQubeta ha venduto più di 774 milioni di token e raccolto oltre 9,3 milioni di dollari in sette fasi. Ogni token è in palio al prezzo scontato di 0,0224 $. L’andamento di questa ICO di criptovalute conferma che il progetto continuerà a registrare un’impennata di vendite e di valore nel 2024.

Render (RNDR): strumento per creatori nell’economia digitale

Render offre una piattaforma incentrata sull’AI ad artisti e sviluppatori per creare servizi e applicazioni di qualità. Render offre a questi utenti l’accesso alla potenza di calcolo delle unità di elaborazione grafica (GPU) per renderizzare progetti di alta qualità. Il prezzo di RNDR è salito costantemente nell’ultimo anno, registrando un aumento del 150%, secondo i dati di TradingView.

Considerato il suo valore, la rete Render ha guadagnato una notevole attenzione, come dimostra l’andamento del prezzo del token. Render è ancora al di sotto del suo prezzo massimo storico (ATH), dall’inglese all-time high, del 2021, ma la propensione di RNDR a ritestare questo ATH è alta considerando il crescente clamore per l’intersezione tra AI e criptovalute.

The Graph (GRT): dove si incontrano AI e dati blockchain

Analogamente a ciò che Google fa per Internet, The Graph utilizza l’intelligenza artificiale per fare lo stesso per le blockchain. The Graph raccoglie e salva dati da varie reti blockchain. Chiunque cerchi dati su una blockchain utilizzando The Graph pagherà utilizzando GRT.

The Graph risolve anche le sfide del reperimento e della gestione dei dati nelle applicazioni decentralizzate. The Graph è il primo protocollo decentralizzato per l’indicizzazione e l’interrogazione nell’economia digitale.

Ocean Protocol (OCEAN): la piattaforma di condivisione dei dati

Ocean Protocol è un’altra opzione tra le migliori 5 criptovalute in cui investire quest’anno per ottenere guadagni massicci. Questa piattaforma di condivisione dei dati utilizza la blockchain e l’AI per creare un mercato aperto che consenta a individui e organizzazioni di monetizzare i propri dati mantenendo la privacy e il controllo. Il token OCEAN viene utilizzato per ottenere asset di dati sul mercato.

OCEAN sta superando il livello di resistenza di 0,43 $, indicando un aumento del 7% del suo prezzo questa settimana. Considerato l’aumento della necessità di reti efficienti per la gestione dei dati, la domanda di Ocean Protocol aumenterà.

Injective (INJ): le previsioni mostrano un’imminente corsa al rialzo

Injective è un exchange decentralizzato che adotta l’intelligenza artificiale per offrire ai suoi utenti un’esperienza di trading senza interruzioni. Questa piattaforma garantisce che le transazioni di INJ siano veloci e sicure senza intermediari. Alcune previsioni indicano che il prezzo di INJ potrebbe raggiungere il livello di 40 $, dimostrando un sentimento rialzista e il motivo per cui è una delle migliori scelte di investimento di quest’anno.

Conclusione

Questi altcoin basati sull’AI sono imprese allettanti che potrebbero offrire rendimenti esponenziali nel 2024. La rete Render consente ad artisti e sviluppatori di creare contenuti di alta qualità. Il mercato riconoscere anche il valore di The Graph e Ocean Protocol, incentrati sui dati della blockchain.

Injective garantisce migliori processi di transazione blockchain. Considerato l’avanzare della prevendita di InQubeta, il suo prezzo aumenterà a 0,0255 $ per QUBE entro l’ottava fase. Chi è interessato a capitalizzare su questo token AI deve recarsi sul sito web per acquistarlo oggi stesso.

