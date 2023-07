Le migliori alternative di DALL-E che dovresti provare

La generazione di immagini tramite intelligenza artificiale è ormai una delle attività preferite da content creator e internauti di qualsiasi età. Scoprire le potenzialità dell’IA generativa con gli strumenti disponibili in rete, gratis o a pagamento che siano, è magnifico e per milioni di utenti è diventata una prassi quotidiana per rilassarsi, divertirsi, o anche per lavoro. Di strumenti ne esistono per giunta molti, a partire dal modello DALL-E di OpenAI. Giunto alla seconda versione, è stato scelto anche da Microsoft per gestire il suo generatore Bing Image Creator. Ma quali sono le migliori alternative disponibili sul mercato a oggi? Ecco le migliori applicazioni per generare opere d’arte con l’IA.

Bing Image Creator

Partiamo proprio da Bing Image Creator in quanto si tratta a tutti gli effetti di un’alternativa all’algoritmo DALL-E 2, che si può utilizzare tramite la pagina ufficiale di OpenAI. L’entrata nella scena IA da parte del colosso di Redmond avviene sì con il supporto della organizzazione no-profit di Sam Altman, ma con alcuni accorgimenti importanti, a partire dall’interfaccia più intuitiva.

Bing Image Creator richiede l’iscrizione al servizio sul sito dedicato con un nuovo account Microsoft o con il proprio profilo già esistente. Ai nuovi utenti vengono concesse 25 generazioni potenziate, ovvero la creazione a massima velocità di qualsiasi prompt desiderato – sempre nei limiti dei termini di utilizzo del servizio. Per ottenere i risultati migliori è ideale essere estremamente descrittivi, aggiungendo dettagli come aggettivi, luoghi, stili artistici e altro ancora all’input. Non bisogna però esagerare, altrimenti l’IA potrebbe sbagliare a inquadrare ciò che si desidera creare.

Una volta esauriti i boost a disposizione si possono utilizzare i punti Microsoft Rewards e continuare ad usufruire di tempi di elaborazione più rapidi.

Stable Diffusion

Restando tra le soluzioni accessibili gratuitamente, Stable Diffusion è la scelta numero uno allo stato attuale a causa della sua versatilità e potenza. Specialmente nella sua versione Stable Diffusion XL, che si basa su un database ancora più ampio per l’addestramento, riesce a produrre immagini fotorealistiche di persone o animali, oltre a quadri di qualsiasi genere con una quantità di dettagli notevole. Condivide alcune delle restrizioni di DALL-E 2, tra cui il blocco alla nudità, ma è molto più permissivo per quanto concerne la modifica di celebrità o altre personalità di spicco.

Attenzione però alle richieste di Stable Diffusion: non si tratta di un’IA accessibile comodamente online – salvo pagamento di servizi di terze parti per sfruttare i loro server -, bensì di un codice open source da eseguire sul proprio computer sfruttando la GPU dedicata. Per questo motivo è consigliabile l’acquisto di una scheda grafica di fascia alta, specialmente NVIDIA, per usare autonomamente questa applicazione.

Midjourney

Il diretto rivale di Stable Diffusion è Midjourney, nato come proposta gratuita su Discord e ora divenuto accessibile solo previo pagamento di un abbonamento alquanto costoso. Opera ancora tramite il servizio di messaggistica e videochiamate, seguendo uno schema di comandi particolarmente intuitivo e arricchendosi gradualmente di funzionalità molto interessanti. Ad esempio, con Midjourney 5.2 sono arrivati lo zoom-out, il panning e l’inpainting per sostituire parti mancanti delle immagini, espanderle o cambiare formato con pochi click.

La generazione delle immagini con Midjourney è davvero intuitiva e funziona molto bene, permettendo di raggiungere risultati stupefacenti in poco tempo, con un livello di dettaglio sensazionale. Basta un input per ottenere quattro output, modificabili comodamente su Discord. Il prezzo? Si parte da 10 dollari al mese e si arriva a 120 dollari al mese: più si paga, più performante è l’IA e più funzionalità speciali si ricevono, compresa la creazione di immagini in privato per non mostrarle ad altri utenti.

Wombo Dream

Dream di Wombo è un generatore di arte AI gratuito disponibile sul sito Web ufficiale e come app per Android e iOS. È diventato famoso parallelamente a Midjourney a causa della sua rapida accessibilità: essendo nato come applicazione per smartphone, infatti, ha raggiunto milioni di utenti in pochissimo tempo. Le performance non sono pari a quelle di Stable Diffusion e Midjourney, ma si tratta di uno strumento eccellente per immagini sognanti e surreali. Rispetto a DALL-E, poi, restituisce primi piani e ritratti di figure umane più di spicco.

L’output è però bloccato sull’orientamento verticale, a differenza delle cornici quadrate viste altrove, e sussiste il blocco per contenuti a sfondo sessuale. In compenso, risultano accettati nomi di personalità famose.

Craiyon

Craiyon è nato come DALL-E Mini, ma poi OpenAI ha richiesto agli sviluppatori di modificare il nome per distinguere i due servizi. Addestrato su un database più piccolo rispetto a quello disponibile a DALL-E, e dunque molto meno preciso rispetto a DALL-E 2, Craiyon non permette di ottenere risultati spettacolari ma resta gratuito e illimitato, mentre la gamma di contenuti è illimitata per quanto riguarda argomenti per adulti o politici.

Esiste un piano Pro che permette di rimuovere watermark, pubblicità e velocizzare la creazione delle immagini, ed è possibile anche usare le “parole negative” per escludere determinate caratteristiche dall’output.