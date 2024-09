Le migliori app di trascrizione automatica 2024

L’intelligenza artificiale (AI) offre la possibilità di automatizzare attività ripetitive e dispendiose in termini di tempo, permettendo di concentrarsi su compiti più strategici e creativi. Un esempio chiaro di questa applicazione è la trascrizione automatica delle riunioni. Spesso, durante i meeting di lavoro, prendere nota dei punti salienti può distrarre dalla discussione, con il rischio di non comprendere appieno ciò che viene detto e di non interagire con gli altri partecipanti.

Oggi, grazie alle app di intelligenza artificiale per la trascrizione, è possibile generare trascrizioni dettagliate di tutto ciò che viene discusso, permettendo ai partecipanti di concentrarsi completamente sulle riunioni senza preoccuparsi di prendere appunti. Inoltre, le trascrizioni AI possono essere riviste e condivise facilmente, diventando report utili per il follow-up.

Come funzionano le app AI per prendere appunti

I generatori di appunti AI utilizzano algoritmi di speech-to-text (tecnologie di riconoscimento vocale) per trascrivere in tempo reale ciò che viene detto durante una conversazione. Questi sistemi si basano su modelli di machine learning addestrati su grandi quantità di dati vocali, che permettono di riconoscere con precisione il parlato umano e convertirlo in testo.

Durante una riunione, l’app AI registra l’audio tramite il microfono del dispositivo e genera una trascrizione testuale dettagliata. Alla fine della riunione, gli utenti possono modificare il testo, aggiungere note o condividerlo come report ufficiale. Alcune app sono persino in grado di identificare i diversi oratori, separando automaticamente gli interventi nella trascrizione.

Le migliori app di trascrizione automatica del 2024

Ecco una panoramica delle migliori app di intelligenza artificiale per prendere appunti nel 2024, con le caratteristiche principali che le rendono strumenti indispensabili per ogni professionista.

1. Otter.ai

Otter.ai è una delle app più popolari per la trascrizione automatica e la gestione delle riunioni.

Vantaggi principali:

Registrazione e trascrizione automatica : Otter.ai si integra perfettamente con strumenti di videoconferenza come Zoom , Google Meet e Microsoft Teams , registrando le discussioni e trascrivendole automaticamente.

: Otter.ai si integra perfettamente con strumenti di videoconferenza come , e , registrando le discussioni e trascrivendole automaticamente. Identificazione dell’oratore : Riconosce chi sta parlando e attribuisce le parole alla persona corretta, aiutando a tenere traccia di chi ha detto cosa.

: Riconosce chi sta parlando e attribuisce le parole alla persona corretta, aiutando a tenere traccia di chi ha detto cosa. Riassunti automatici : Alla fine della riunione, Otter.ai genera un riassunto chiaro e dettagliato dei punti chiave, senza dover rivedere l’intera trascrizione.

: Alla fine della riunione, Otter.ai genera un riassunto chiaro e dettagliato dei punti chiave, senza dover rivedere l’intera trascrizione. Integrazione con strumenti aziendali : Otter.ai si connette a Microsoft Office , Google Workspace e Salesforce , consentendo di condividere le note rapidamente e di sincronizzarle con i CRM aziendali.

: Otter.ai si connette a , e , consentendo di condividere le note rapidamente e di sincronizzarle con i CRM aziendali. Accessibilità e collaborazione: Le trascrizioni sono accessibili da qualsiasi dispositivo e possono essere modificate, commentate e condivise con i colleghi.

Prezzo: Il piano Pro ha un costo competitivo di 8.33 dollari al mese, con 1200 minuti di trascrizione mensile.

2. Fireflies.ai

Fireflies.ai è progettato per non solo trascrivere le riunioni, ma anche per analizzare le conversazioni in profondità.

Vantaggi principali:

Registrazione e trascrizione automatica : Compatibile con Zoom, Google Meet e Microsoft Teams, Fireflies.ai registra e trascrive automaticamente in tempo reale, eliminando la necessità di prendere appunti manualmente.

: Compatibile con Zoom, Google Meet e Microsoft Teams, Fireflies.ai registra e trascrive automaticamente in tempo reale, eliminando la necessità di prendere appunti manualmente. Analisi delle discussioni : L’app analizza il tempo di parola, rileva sentimenti ed emozioni, e traccia gli argomenti discussi.

: L’app analizza il tempo di parola, rileva sentimenti ed emozioni, e traccia gli argomenti discussi. Riassunti intelligenti : Dopo ogni riunione, genera riassunti che evidenziano i punti d’azione chiave.

: Dopo ogni riunione, genera riassunti che evidenziano i punti d’azione chiave. Integrazione con strumenti di produttività: Si collega a Slack e Salesforce, facilitando la condivisione delle note e arricchendo i profili dei clienti.

Prezzo: Fireflies.ai offre una versione gratuita, con piani premium a partire da 10 dollari al mese.

3. Evernote

Evernote, noto principalmente come app per la gestione degli appunti, ha introdotto funzioni AI avanzate che lo rendono un ottimo strumento per professionisti e studenti.

Vantaggi principali:

Ricerca intelligente : L’AI permette di cercare non solo testo, ma anche immagini e allegati nelle note, rendendo facile trovare informazioni specifiche.

: L’AI permette di cercare non solo testo, ma anche immagini e allegati nelle note, rendendo facile trovare informazioni specifiche. Trascrizione di note scritte a mano : Evernote trasforma le note scritte a mano in testo digitale, rendendole ricercabili.

: Evernote trasforma le note scritte a mano in testo digitale, rendendole ricercabili. Organizzazione automatica: L’app suggerisce tag basati sul contenuto, aiutando a mantenere gli appunti ben organizzati.

4. Obsidian

Obsidian è molto più di una semplice app per la gestione delle note: utilizza l’intelligenza artificiale per creare mappe concettuali e collegamenti intelligenti tra gli appunti.

Vantaggi principali:

Mappe concettuali : Consente di visualizzare gli appunti come grafici interconnessi, facilitando la comprensione delle relazioni tra le idee.

: Consente di visualizzare gli appunti come grafici interconnessi, facilitando la comprensione delle relazioni tra le idee. Riutilizzo intelligente dei contenuti : L’AI suggerisce automaticamente contenuti rilevanti da riutilizzare mentre si scrive.

: L’AI suggerisce automaticamente contenuti rilevanti da riutilizzare mentre si scrive. Collegamenti contestuali dinamici: Obsidian analizza il contenuto scritto per suggerire collegamenti pertinenti in tempo reale.

Come scegliere l’app di trascrizione giusta per Te

La scelta dell’app migliore dipende dalle tue necessità. Se cerchi un’integrazione profonda con strumenti aziendali, Otter.ai o Fireflies.ai potrebbero essere l’opzione giusta. Se preferisci un’app che ti aiuti a organizzare informazioni complesse, Obsidian è la scelta migliore. Per chi cerca una soluzione semplice e versatile in italiano, Evernote è un’ottima alternativa.

Le app di intelligenza artificiale per la trascrizione stanno rivoluzionando il modo in cui lavoriamo, eliminando il fastidio della presa di appunti e permettendo di concentrarsi sulle discussioni. Scegli l’app che meglio si adatta alle tue esigenze e scopri come queste soluzioni possono migliorare la tua produttività nel 2024.