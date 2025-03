Le migliori estensioni DeepSeek per Google Chrome a confronto

Navigare nel Chrome Web Store alla ricerca dell’estensione DeepSeek perfetta è un percorso a ostacoli, soprattutto dopo il boom del modello AI cinese. Di pari passo con la sua popolarità, sono spuntate una marea di estensioni, ma non tutte sono all’altezza del suo successo.

Top five delle estensioni DeepSeek per Chrome

Una precisazione importante: nessuna delle estensioni presenti sullo store di Chrome è stata sviluppata ufficialmente da DeepSeek. Sono tutte estensioni di terze parti, quindi le caratteristiche e le capacità differiscono parecchio.

1. DeepSeek AI by deepseekai.works

DeepSeek AI di deepseekai.works. colpisce subito per il suo look minimalista e raffinato. Una sidebar essenziale, niente fronzoli, solo noi e l’AI. Peccato che giri solo su DeepSeek V3 e non permetta di selezionare modelli alternativi, un limite non da poco rispetto ad altre estensioni AI. Se messa alla prova su argomenti di nicchia, dà risposte precise e concise, ma con lo stesso entusiasmo di un manuale di istruzioni per un aspirapolvere. Insomma, un po’ troppo asettiche.

Un punto a favore è l’opzione di personalizzazione, che consente di aggiungere informazioni personali o istruzioni su misura per guidare le risposte di DeepSeek. Un po’ come quando si dà a ChatGPT tratti di personalità specifici. Peccato che l’implementazione sia un po’ basilare e poco sviluppata.

Ma i limiti più evidenti sono l’assenza della cronologia delle chat (addio conversazioni se chiudi la sidebar) e, soprattutto, zero accesso al contenuto delle pagine web. Praticamente inutile per fare ricerche o riassumere articoli online. Senza parlare delle richieste ossessive di condividere l’estensione sui social per sbloccare tutte le funzioni dell’assistente AI. Grazie. Più che un vero assistente del browser, questa versione di DeepSeek sembra un chatbot indipendente.

2. DeepSeek AI by deepseek.ai

Cliccando sull’icona di DeepSeek AI by deepseek.ai non si apre una sidebar integrata nel browser, ma una finestra separata della versione web di DeepSeek. Certo, si ha accesso a tutte le funzionalità del chatbot DeepSeek, con tanto di supporto per allegati e ricerca web. Le risposte ai prompt sono quelle che ci si aspetterebbe da DeepSeek.

C’è il supporto alla dark mode e la cronologia delle chat, così si può riprendere da dove si era lasciato. Ma chiamarla estensione del browser è un po’ una forzatura: in pratica è un più un segnalibro del sito DeepSeek, che un vero add-on. Funzionale sì, ma senza una vera integrazione con il browser è un’occasione mancata.

E poi c’è il problema ereditato direttamente dalla piattaforma web di DeepSeek: i frequenti messaggi “il server è occupato, riprova più tardi” che interrompono il flusso di lavoro. Succede nelle ore di punta e rende questa estensione poco affidabile quando si ha bisogno di risposte rapide.

3. DeepSeek R1 by fadelmalnab

DeepSeek R1 by fadelmalnab promette un’interfaccia interattiva, ma i limiti sono evidenti fin dai primi utilizzi. Il problema più grosso è il misero credito di sole 5 query per gli utenti free. Un limite scandalosamente basso rispetto ad altre estensioni AI.

Anche questa versione non accede alle pagine web e supporta solo il caricamento di immagini in formati base (jpg, jpeg, png). Però mantiene la cronologia delle chat e ha una comoda modalità dark. Il punto di forza è il supporto linguistico: ben 28 opzioni disponibili. Le risposte ai prompt su coding, spiegazioni di concetti e analisi di codice sono solitamente ben strutturate.

Peccato per il layout claustrofobico… I contenuti si accalcano ai bordi, creando un aspetto soffocante che compromette la leggibilità. E nonostante i continui inviti all’upgrade, non c’è traccia di quanti crediti siano inclusi nel piano a pagamento. Un’incognita per i potenziali abbonati.

4. DeepSeek Assistant by deepseek-assistant.com

DeepSeek Assistant si distingue per avere sia una classica sidebar per le chat, sia una minibar contestuale che appare quando si evidenzia il testo nelle pagine web. Nonostante ciò, però, neanche questa estensione accede o riassume direttamente le pagine web dal pannello laterale. Con i prompt su coding, scrittura e sintesi non se la cava male. Le risposte sono sempre ben articolate e dettagliate.

Ma il vero asso nella manica è la minibar attivabile evidenziando il testo. Offre opzioni come traduzione, riassunto, parafrasi, controllo grammaticale, ecc. E funzionano tutte bene (tranne la traduzione), rivelandosi davvero utili. Questa estensione permette anche di scegliere tra i modelli DeepSeek V3 e R1, per una certa flessibilità. Si integra con la ricerca di Google, mostrando un widget simile a Google Gemini per fornire risposte direttamente nei risultati.

Non mancano però alcuni limiti: niente supporto per gli allegati e qualche timeout dell’API nei momenti di traffico da bollino rosso.

5. DeepSeek AI by SupaEasy: il più basico di tutti

SupaEasy è l’estensione più scarna in assoluto. Usa solo il modello DeepSeek R1 e non c’è modo di passare a DeepSeek V3. L’interfaccia è minimalista all’estremo: poco più di una casella di input e un’area per le risposte. Come la maggior parte delle concorrenti, non ha alcuna capacità di navigazione delle pagine web, quindi non può accedere o analizzare i contenuti che si visualizzano nel browser. In compenso, fornisce risposte più brevi e rapide ai prompt.

L’estensione mantiene la cronologia delle conversazioni, permettendo di fare riferimento a scambi precedenti. Ma l’assenza di supporto per gli allegati e l’integrazione con le pagine web ne limita molto l’utilità pratica come strumento di navigazione. Il problema più fastidioso è la tendenza a troncare le risposte lunghe a metà frase. Sembra esserci un limite di parole che a volte genera spiegazioni incomplete. Insomma, non è proprio il massimo dell’affidabilità!

Qual è la migliore estensione DeepSeek per Chrome?

L’estensione per Chrome più utile è DeepSeek Assistant di deepseek-assistant.com. La sua minibar attivabile evidenziando il testo è uno strumento prezioso che si integra alla perfezione con la normale navigazione web. Offre funzionalità che possono davvero migliorare la produttività. Chi cerca un’estensione DeepSeek per Chrome che sia qualcosa di più di un semplice chatbot, DeepSeek Assistant è sicuramente la scelta migliore.