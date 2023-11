L’intelligenza artificiale apre le porte alla creatività, permettendo di generare in pochi istanti qualcosa di unico, semplicemente inserendo un testo che indica le proprie richieste. L’AI sta prendendo il sopravvento in diversi settori, dai più amatoriali, come per gli utenti sui social, ai più professionali, come la generazione di un logo. In ogni caso, è necessario scegliere l’alleato giusto per dare sfogo a ciò che si immagina nella propria mente. A questo scopo, ecco quali sono i migliori generatori di immagini AI del 2023.

La generazione dell’arte con l’AI

I modelli di intelligenza artificiale hanno introdotto un nuovo modo di fare arte, non più attraverso percorsi convenzionali, ma anche qualcosa di più interessante utilizzando i generatori di immagini AI. Un settore indubbiamente diverso che si farà strada in futuro, ampliando e aprendo le porte anche a nuove professioni. Ma se da una parte l’intelligenza artificiale mette a rischio l’originalità e l’unicità, dall’altra parte dà modo all’arte di evolvere e di trovare nuovi mezzi per arrivare al pubblico.

Non sempre un processo veloce è indice di una bassa qualità o professionalità. I dati sono un chiaro esempio dell’evoluzione AI, in questo anno, gli algoritmi text-to-image hanno generato oltre 15 miliardi di immagini. Inoltre, l’87 % delle aziende hanno dichiarato che l’intelligenza artificiale, se usata correttamente, dà un vantaggio per la produttività e l’efficienza per alcuni processi di lavoro. Andando oltre i vantaggi e gli svantaggi, ecco le piattaforme AI per creare immagini da non perdere.

Visme la piattaforma AI completa

L’intelligenza artificiale può generare immagini di ogni tipo: astratte, con stili particolari, 3D e altro. Per farlo, è possibile utilizzare diverse piattaforme, una tra queste è Visme. Un generatore di immagini AI gratuito e che funziona come un qualsiasi altro strumento AI, inserendo un input di testo semplice. In questa piattaforma specifica è presente una vasta gamma di stili tra cui scegliere, come disegni a matita, grafica 3D, icone, dipinti e molto altro. Inoltre, la piattaforma permette di andare oltre la generazione dell’immagine, in quanto è possibile anche creare la progettazione di contenuti, come la possibilità di aggiungere icone, sfondi alle presentazioni e grafica 3D, per fare un esempio. Se l’immagine risulta troppo statica, è possibile anche procedere con l’aggiunta del movimento, con la funzione animazione di Visme. Tutto questo si traduce in uno strumento in grado di realizzare qualsiasi tipo di richiesta, dando anche sfogo all’immaginazione. Non sono necessarie ore di progettazione o attenzione nelle modifiche, basterà comunicare a Visme l’immagine che si desidera.

Principalmente, la parte interessante di Visme è la possibilità di gestire un’interfaccia diversificata di strumenti per alimentare la propria creatività e aumentare la produttività, tra cui Visme Brand Design Tool, Visme AI Text Generator e Visme AI Image Editor. Le funzionalità sono accessibili tramite desktop e app mobili. Visme dispone di diversi piani, uno gratuito con le funzioni base, e gli abbonamenti a pagamento con le istruzioni illimitate e funzionalità estese.

DALL-E: immagine AI reali e professionali

Nell’ambito generale degli strumenti AI, ci sono alcuni nomi che risuonano più di altri. Uno di questi è DALL-E, un famosissimo generatore d’immagine AI in grado di trasformare istruzioni testuali in immagini digitali. Nel settore, è sicuramente uno strumento molto apprezzato anche dai professionisti, in quanto riesce a garantire un controllo sulle immagini generate, rendendole professionali e generalmente uniche. Le sue funzioni gli permettono di essere utilizzato da tutti perché è facile e pratico. DALL-E è un supporto realmente funzionale, in quanto riesce a generare arte realistica e dettagliata senza copyright da descrizioni testuali in pochissimo tempo.

Inoltre, su DALL-E è possibile sia creare immagini da zero, ma anche reinventare e modificare le immagini esistenti. Per essere pignoli è presente un difetto, riscontrato durante la generazione di alcune immagini. Nello specifico si parla di un’esagerazione nel realismo, così da distorcere le immagini fino a risultare eccessive finte. In realtà è un problema che però può risolto, basterà inserire un prompt ben definito.

Midjourney la piattaforma AI numero uno

Un altro importante generatore di immagini AI è Midjourney, noto principalmente per il suo set di funzionalità varie che lo rendono unico. La piattaforma, con le sue generazioni d’arte, richiama più lo stile illustrato, quasi come ad imitare un disegno fatto a mano, allontanandosi dalle foto più realistiche.

Midjourney è un supporto sicuramente creativo e anche in questo caso professionale, a seconda dell’esigenza e dello scopo finale. In ogni caso, Midjourney fornisce uno strumento che, oltre alla generazione, permette di personalizzare i dettagli di ogni opera d’arte generata.

Craiyon da testo a immagine con l’AI

Per continuare la scoperta dei migliori generatori di immagini AI, troviamo Craiyon, un modello di intelligenza artificiale che crea immagini dal testo. Uno strumento pensato non solo per chi ama sperimentare personalmente con l’AI, ma anche per i professionisti, soprattutto per il settore marketing o per le progettazioni grafiche.

A differenza di altre piattaforme, in alcuni casi la qualità può risultare leggermente inferiore alla media, e oltre la prova gratuita è necessario attivare un abbonamento. Tuttavia, è comodo e pratico in quanto è possibile procedere anche tramite app su Android, per generare le proprie immagini in modo veloce e pratico.

Jasper Art l’arte nei paesaggi artistici

Per un prodotto più adatto per paesaggi e ritratti, è presente Jasper Art, uno strumento di intelligenza artificiale che, grazie all’input di testo, riesce a creare paesaggi artistici, ritratti e arte digitale astratta. Utilizzare Jasper Art è semplicissimo: l’interfaccia intuitiva permette di inserire un prompt di testo con tutte le richieste specifiche, per poi attendere qualche istante la generazione dell’immagine. Per delle funzionalità più specifiche, è possibile consultare anche il piano a pagamento per raggiungere opzioni di strumenti migliori, soprattutto per un uso professionale.

NightCafe per l’arte astratta

NightCafe, sebbene meno conosciuto, è un generatore di immagini AI rivoluzionario, in grado di ottenere risultati sorprendenti. Il processo di generazione di NightCafe permette di modificare e rigenerare le immagini fino a quando non si è pienamente soddisfatti. NightCafe è stato addestrato per comprendere intuitivamente qualsiasi tipo di richiesta artistica, trasformando in tempi rapidi l’input di testo in immagini reali, che siano arte astratta, ritratti o qualsiasi altro tipo di stile artistico.

Il servizio, inizialmente gratuito, permette di accedere a funzionalità extra con un abbonamento premium. NightCafe è ideale per tutti, dagli artisti digitali ai curiosi o ai professionisti, perché permette di ottenere immagini semplici o complesse, ma anche dinamiche e con ambientazioni 3D.

DeepAI l’alleato per i professionisti

DeepAI è uno strumento rivolto ai professionisti come designer e operatori di marketing, in quanto la sua API consente agli sviluppatori di incorporare le sue funzionalità nelle proprie applicazioni per un flusso di lavoro creativo più veloce. DeepAI è una soluzione comoda e pratica per operazioni su larga scala grazie alla sua robusta API.

Inoltre, la possibilità di gestire grandi progetti raggruppati è resa efficiente attraverso l’integrazione di funzionalità specializzate per supportare la generazione di immagini in blocco. Le immagini professionali possono essere raggiunte anche con l’inserimento di input molto semplici. In questo caso specifico, la piattaforma è più complessa ed è a pagamento

Runway AI immagini e video AI

Nella lista dei migliori strumenti AI del 2023 si trova anche Runway AI, uno strumento che si distingue sicuramente per il suo rapporto di generazione di immagini e video. Grazie all’AI, è possibile procedere con la sintesi di immagini e sintesi video per consentire esplorazioni interattive in tempo reale. Questa suite creativa è ideale per i professionisti, creatori di contenuti, ma anche per gli artisti e gli appassionati di AI.

Bing Image Creator di Microsoft

Semplice, diretto e pratico, un altro strumento AI per le immagini è Bing Image Creator. Basterà accedere al sito per trasformare le proprie idee in immagini. Il web e principalmente i social si sono riempiti di immagini generate da Bing, trovandosi anche protagonista di uno dei trend del momento: le immagini in stile Pixar. La sua interfaccia pratica permette di generare immagini e testare la piattaforma in pochi istanti, sia su PC che su smartphone.

Bing Image Creator di Microsoft è un modello di intelligenza artificiale basato sulla tecnologia Dall-E. Dal browser web è possibile procedere su Bing Image Creator per creare elementi visivi per qualsiasi esigenza, come newsletter, blog e presentazioni, sia per uso personale che professionale. Inoltre, è molto veloce e mette a disposizione una selezione di immagini, così da rendere più facile e varia la scelta finale.

DreamStudio

DreamStudio di Stability AI offre una piattaforma innovativa per creare scene interattive con facilità. Si tratta di uno strumento in grado di generare contenuti visivi dettagliati, realistici e con un importante impatto visivo. Le sue funzioni permettono di ottenere immagini finali in grado di soddisfare qualsiasi richiesta, grazie alle complesse funzionalità di stratificazione e dettaglio.

DreamStudio è infatti l’alleato perfetto per generare immagini visive realistiche, ma anche bozze concettuali e simulazioni. L’unico neo, anche se variabile, è la difficoltà di utilizzo per i principianti, che potrebbero riscontrare difficoltà per l’utilizzo ottimale. Infine, si parla di una piattaforma a pagamento, che offre vari piani a seconda dell’esigenza. Non sempre il prezzo è specificato, ma è necessario procedere inviando una richiesta.

Wombo il supporto per la creatività

Infine, Wombo Dream è uno strumento AI che consente di creare arte dai propri pensieri. Wombo Dream è in grado di generare immagini surreali in pochi click. Rispetto alle altre piattaforme sopra citate, Wombo Dream è specializzato principalmente sulla creazione e manipolazione artistica. Si presta quindi molto bene per lavori di illustrazioni o per l’arte digitale, un modo sicuramente creativo per ampliare i confini delle proprie immagini, massimizzare la creatività e ottenere contenuti visivi unici.

Per procedere su Wombo Dream, è possibile usufruire della versione gratuita per generare immagini di base. Altrimenti, è possibile sottoscrivere un piano a pagamento, per ottenere le funzionalità extra che permettono di interfacciarsi con strumenti avanzati, una maggiore qualità e tempi di generazione più rapidi.