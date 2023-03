I migliori modi per utilizzare Copy.ai per la creazione di contenuti

Copy.ai è uno strumento che abbiamo già analizzato per scoprire a cosa serve e come funziona, individuando i suoi vantaggi e le criticità alle quali bisogna prestare attenzione durante l’uso. Il progetto di Chris Lu e Paul Yacoubian si sta già dimostrando eccezionale se consegnato in mano ai copywriter o agli scrittori di contenuti di qualsiasi tipo. Tra e-mail, sondaggi e la scrittura generica di testi adeguati alle piattaforme social, Copy.ai offre soluzioni ottime su cui lavorare per ottenere un risultato finale eccellente.

Vediamo però quali sono i migliori modi per usare Copy.ai durante la creazione di contenuti, a seconda delle necessità delle singole persone.

Generazione di idee

Una delle parti più impegnative della scrittura di contenuti è trovare idee fresche e coinvolgenti a partire da una parola chiave o dall’argomento d’interesse. Ebbene, Copy.ai può aiutare il creator fornendo un elenco di idee correlate semplicemente richiedendole nello spazio dedicato all’inserimento dei prompt. Da questi punti di partenza, dunque, si può raggiungere il traguardo prefissato.

Volete qualche esempio? Abbiamo provato a domandare a Copy.ai delle idee per un testo argomentativo riguardante l’importanza della SEO e, in cambio, il modello di linguaggio ci ha restituito una lista da sette punti già ordinata nella maniera ottimale. Prima ci propone una spiegazione introduttiva sul tema, spiegando i benefici della Search Engine Optimization, e poi ci chiede di confrontarla con le pubblicità a pagamento tramite Google Ads o servizi analoghi.

Naturalmente, l’IA ci guida fino alla conclusione offrendoci una mera mappa concettuale a punti, mentre la stesura del testo spetta a noi…a meno che non si chieda esplicitamente all’intelligenza artificiale di espandere un punto. In questo modo, si ottengono delle basi più consistenti dalle quali partire, il che è molto utile specialmente se si è a corto di idee o, banalmente, si è un po’ pigri.

L’esempio fornito è una delle infinite opzioni proponibili a Copy.ai. Insomma, non dovete preoccuparvi di sbizzarrirvi con le richieste, una risposta soddisfacente arriverà sempre!

Scrivere titoli

Un ottimo titolo può creare o distruggere i tuoi contenuti. Grazie allo strumento Blog Title è possibile però generare più opzioni in base all’argomento selezionato, optando infine per quello che cattura meglio l’essenza dei tuoi contenuti. Oppure, è possibile usarli tutti anche come fonte di ispirazione per ulteriori scritti.

Qui sotto potete trovare un caso d’esempio seguendo la proposta iniziale, ovvero un articolo relativo all’efficacia e al funzionamento della SEO, alla quale Copy.ai ha risposto con una dozzina di titoli, ognuno diverso dall’altro. Ovviamente bisogna valutare la correttezza di ciascuno di essi una volta tradotto in italiano ma, in alternativa, è possibile partire da un titolo specifico e chiedere la generazione di opzioni aggiuntive simili ad esso. In questo modo, l’intelligenza artificiale non manca mai il bersaglio e lascia ogni utente soddisfatto.

Scrivere introduzioni e conclusioni

Gli strumenti Blog Intro e Blog Conclusion sono invece perfetti per creare paragrafi di apertura e chiusura avvincenti che attirino l’attenzione del lettore e lascino un’impressione duratura. Copy.ai si occupa pertanto di dare un certo tono al contenuto che si vuole trattare, legando insieme più elementi al fine di realizzare un testo memorabile agli occhi di chiunque lo legga.

Ancora una volta, ci teniamo a ribadire che questo strumento non funziona perfettamente e fornisce solo una spinta iniziale per rilanciare la nostra creatività. Lo si nota ancora di più dalle introduzioni e conclusioni, che possono rivelarsi ripetitive o scontate se non si offre un contesto ben dettagliato in pasto all’IA.

Creazione di strutture

Delineare i contenuti è essenziale per organizzare i pensieri e fare sì che i propri scritti seguano la strada giusta. Lo strumento Outline di Copy.ai serve proprio a questo: realizzare una struttura dettagliata per un testo in pochi minuti, cosicché tutta la nostra attenzione vada alla scrittura stessa.

Se siete copywriter o anche content creator su YouTube, l’IA può quindi aiutarvi a comprendere come suddividere un video o un testo da blog nella maniera ottimale. È importante notare, dunque, che Copy.ai non sarà sempre in grado di produrre da solo uno schema accurato: ha bisogno di indizi di contesto da altre fonti come articoli di Google o Wikipedia prima di poter iniziare ad analizzare il tuo stile di scrittura ma, se tutto va bene, questa feature farà risparmiare molto tempo.

Sotto potete vedere il nostro esempio, che segue ancora una volta l’articolo sulla Search Engine Optimization. Alla nostra richiesta, con un tone of voice Professionale, Copy.ai ha risposto con molteplici strutture per svolgere il tema. Alcune sono più semplici e si limitano a “Cos’è la SEO” e “Perché la SEO è importante”, proponendoci di usare dati statistici per sostenere le proprie opinioni, o di fare una dichiarazione molto specifica alla quale crediamo ciecamente, come il fatto che la SEO sia una parte cruciale del marketing online.

Generazione di contenuti

Se invece volete liberarvi di un lavoro il prima possibile, Copy.ai può scrivere interi articoli, post di blog o aggiornamenti sui social media in pochi minuti. Come per la generazione di idee, con gli strumenti appositi forniti dalla piattaforma basta inserire l’argomento o le parole chiave per generare una bozza eventualmente da modificare. In questo contesto, tuttavia, è strettamente necessario essere in possesso di un abbonamento Pro.

Nel complesso, Copy.ai può essere uno strumento prezioso per i content writer che desiderano semplificare il proprio processo di scrittura e creare contenuti di alta qualità più velocemente che mai.