Le migliori nuove uscite in streaming su Disney+ a marzo

È appena cominciato un mese di grandi nuove uscite su Disney+ (attiva subito l’abbonamento): inizia col botto, grazie all’arrivo il 5 marzo di una serie molto attesa come Daredevil Rinascita. Imperdibile per tutti gli appassionati dell’universo Marvel, è la continuazione ufficiale di quella già vista tra il 2015 e il 2018.

Cosa vedere in streaming su Disney+ a marzo: le uscite

La prima stagione è composta da un totale di 9 episodi. Il protagonista è il supereroe vestito di rosso, nella realtà Matt Murdock (interpretato dall’attore Charlie Cox e doppiato da Francesco Pezzulli), un avvocato cieco che ha ricevuto abilità speciali in seguito a un incidente avvenuto durante l’infanzia. È impegnato in una lotta per la giustizia, mentre l’ex boss della malavita Wilson Fisk porta avanti la sua campagna come sindaco di New York City. Scopri di più sulla piattaforma.

Il 20 marzo toccherà poi a O’Dessa, un’epica opera rock, scritta e diretta da Geremy Jasper. È interpretata da Sadie Sink, Kelvin Harrison Jr., Murray Bartlett e Regina Hall. Ambientata in un futuro post-apocalittico, racconta di una ragazza di campagna che intraprende un viaggio per recuperare un cimelio di famiglia. Di seguito le altre novità degne di nota al debutto nelle prossime settimane.

1 marzo (già disponibile), Una Mamma per Amica ;

; 7 marzo, Another You ;

; 12 marzo, Oceania 2 ;

; 24 marzo, David Blaine: Do Not Attempt ;

; 28 marzo, Alexander e il Terribile, Orribile, Abominevole, ma veramente Bruttissimo Viaggio.

Hai a disposizione diverse opzioni per attivare l’abbonamento a Disney+. La prima, quella più economica, è rappresentata dalla formula Standard con pubblicità proposta al prezzo di soli 5,99 euro al mese. In alternativa ci sono anche Standard a 9,99 euro al mese che elimina le interruzioni aggiungendo inoltre il download su un massimo di 10 dispositivi e il piano Premium da 13,99 euro al mese con il supporto alla risoluzione 4K. Scegli quella che preferisci sul sito ufficiale.