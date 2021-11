Migliori offerte hosting Wordpress Black friday: da Siteground a Keliweb

Il black friday sta ormai investendo le più disparate categorie merceologiche. E ciò non può escludere i servizi di hosting di una delle più importanti piattaforme CMS che ci sono sul web: WordPress.

Infatti, stanno proseguendo i maxi sconti Black Friday anche per quanto riguarda l'hosting WordPress. Sono tante le offerte da non perdere. Da Siteground a Share a Sale, passando per BlueHost, Hostinger o Namecheap. Fino a Hostgator e Keliweb.

Di seguito vediamo specificamente quali sono le migliori offerte di hostig per WordPress sfruttando il black friday.

Migliori offerte hosting WordPress per il Black friday

Offerta hosting WordPress di Keliweb con Black Friday

Keliweb sta offrendo tantissime opzioni di abbonamento, proprio per venire incontro alle più disparate esigenze. Tra le offerte Hosting WordPress troviamo:

Dominio GRATIS * 2 vCore CPU 5GB SSD Spazio Web 2GB RAM dedicata 1 Sito web Tool Migrazione 10 Email 3 Database MySQL Pannello Certificato SSL e HTTP/2 Backup Plus NEW Supporto MultiPHP SSH, WP-CLI, GIT Protezione anti-malware



Tutto questo a soli € 14.95 /anno anziché € 29.90 (Promo valida fino al 29-11-2021)

Sul sito ufficiale troverai tantissime offerte a tempo per ogni esigenza. Affrettati!

Offerta hosting wordpress di Siteground con Black friday

Ciò è invece quanto offre in promozione per il Black Friday Siteground:

StartUp

RISPARMIA 69%

3,99 €/mese.

Scontato da 12,99 €/mese

IVA ESC.

GrowBig

RISPARMIA 69%

6,99 €/mese.

Scontato da 22,99 €/mese

IVA ESC.

ACQUISTA

GoGeek

RISPARMIA 69%

10,79 €/mese.

Scontato da 34,99 €/mese

IVA ESC.

Sul sito di Siteground troverai dettagliatamente tutto quanto offerto da ogni piano.

Offerta BlueHost per hosting WordPress con il black friday

Ecco invece le offerte a tempo di BlueHost in occasione del Black friday:

Shared Hosting

Creazione e hosting di siti Web convenienti. Ospita il tuo sito, Risparmia il 73% a partire da 2,29 €/mese IVA esclusa. Ecco cosa offre:

Durata iniziale di 12 mesi. Dominio gratuito per il primo anno

Certificato SSL gratuito incluso

Installazione di WordPress con 1 clic

Supporto esperto 24 ore su 24, 7 giorni su 7

Website builder

Risparmi fino al 75%, a partire da €2.29/mo VAT non incluso. Ecco cosa offre per i primi 12 mesi:

Trascina e rilascia WordPress Builder

300+ modelli di design

Libertà totale di progettazione di WordPress

Dominio gratuito per il primo anno

Hostinger promo Black Friday per

Ecco cosa offre Hostinger in promozione in occasione del Black Friday.

Lo sconto è del -75%, quindi a 1,99 € /mese Hosting Web + Dominio Gratis.

Scelta ideale per principianti:

3,99 € RISPARMIA IL 75% 0,99€ /mese, 1,99 €/mese quando rinnovi

Ottimizzato per le piccole e medie imprese:

9,99 €, RISPARMIA IL 70%, 2,99 € /mese, 5,99 €/mese quando rinnovi

Offerta Namecheap Black friday

Le offerte per il Black Friday prevedono sconti fino al 50% sui piani annuali, vai al listino.

Offerta giornaliera:

Domains: Up to 97% off

Hosting & Email: Up to 73% off

Web Security: Up to 74% off

Sul sito troverai poi tante offerte sui domini, sfruttabili con il codice promozionale: BFCMTLD21

Promo Black Friday di HostGator

Offerta fino al 70%. Sono tre le opzioni:

Hatchlin plan

Baby Plan

Business Plan

Ciascuna promozione prevede una offerta dedicata.