Le migliori offerte iliad del momento per mobile e fibra

Risparmiare sulle spese fisse come quelle delle utente telefoniche è possibile, senza rinunciare alla qualità del servizio. La dimostrazione concreta è rappresentata dalle offerte del momento proposte da iliad, sia per il mobile che per la fibra. Si tratta di tariffe convenienti pensate per andare incontro alle esigenze di tutti.

iliad ha l’offerta giusta per te: mobile e fibra

Partiamo dal mobile. Con l’offerta GIGA 200 da 9,99 euro al mese per sempre hai a disposizione 200 GB di traffico dati anche su rete 5G (oltre a 13 GB per il roaming in Europa), minuti e SMS illimitati per comunicare con tutti in Italia e verso oltre 60 destinazioni internazionali, senza dimenticare una gamma di extra come Mi richiami, hotspot, nessuno scatto alla risposta, la segreteria telefonica, la portabilità del numero e il supporto alla tecnologia VoLTE. All’attivazione della SIM è richiesto un contributo pari a 9,99 euro. Per maggiori informazioni visita la pagina dedicata.

Passando invece alla fibra, l’offerta con iliadbox Wi-Fi 7 propone agli utenti mobile una velocità fino a 5 Gbit/s e nessun costo nascosto o aumento nel tempo a soli 21,99 euro al mese (25,99 euro per gli altri). Per l’installazione iniziale è prevista una spesa di 39,99 euro. Fai un salto sul sito ufficiale per saperne di più.

La validità per sempre delle offerte iliad è ciò che le rende particolarmente vantaggiose, poiché mette il cliente al riparo dai rincari che spesso, gli altri operatori, applicano in modo arbitrario e con poco preavviso.

Quelle elencate non sono le uniche promozioni: ce ne sono altre come GIGA 120, GIGA 250, VOCE, DATI 350 e DOMOTICA, una per ogni esigenza, a partire da 4,99 euro al mese. Non devi far altro che dare uno sguardo al portale dell’operatore per conoscere tutti i dettagli.