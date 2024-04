Scopri le migliori offerte Trust alla Gaming Week di Amazon

Dalle cuffie per PS5 con licenza ufficiale Sony alla tastiera con retroilluminazione RGB, passando per la base di raffreddamento per laptop che tornerà molto utile nella stagione più calda dell’anno ormai alle porte. Qui è dove proponiamo la selezione delle migliori offerte dello store ufficiale Trust per la Gaming Week su Amazon (visita la sezione dedicata).

Amazon Gaming Week: le migliori offerte Trust

Il marchio, che da sempre vende periferiche e accessori progettati per gli appassionati di videogiochi, questa volta non fa eccezione, con una serie di promozioni a tema. Invitiamo a verificare il prezzo esatto degli articoli nelle singole schede dei prodotti elencati qui sotto: trattandosi di offerte a tempo, potrebbero variare a seconda del momento e della disponibilità.

Ci sono grandi occasioni da cogliere al volo anche sugli altri brand del settore. Tra le tante, segnaliamo la PS5 Slim a -93 euro. Inoltre, un concorso organizzato appositamente, a cui partecipare gratis, mette in palio 20 buoni del valore di 50 euro da spendere liberamente sull’e-commerce.

Ricordiamo che la Gaming Week su Amazon è accessibile da tutti, non serve un abbonamento Prime attivo, comunque utile per ottenere le spedizioni gratuite indipendentemente dalla spesa effettuata. L’evento ha appena preso il via e andrà avanti fino al 5 maggio.