Migliori Smart TV nelle Offerte di Primavera Amazon

Tanta tecnologia a prezzi vantaggiori grazie alle Offerte di Primavera su Amazon. Gli sconti partono oggi e sul nostro sito trovate una selezione delle migliori occasioni da non perdere, con articoli divisi per categoria di prodotto. Tra le tante offerte, troviamo anche diverse smart TV proposte a prezzi molto interessanti.

Rispetto alle TV tradizionali, i modello smart si connettono a internet e consentono di accedere ad una lunga serie di servizi di streaming video e non solo. Tra le applicazioni più diffuse troviamo Netflix, DAZN, Prime Video, YouTube, NOW, Disney+ e molte altre piattaforme per la fruizione di contenuti multimediali.

Tutti i modelli in questione sono perfettamente compatibili con il nuovo standard del Digitale Terrestre DVB-T2, basta collegare il cavo dell’antenna alla porta sul retro.

Migliori Smart TV – Offerte di Primavera

Metz 32″ con Android TV

Smart TV HD da 32 pollici con sistema operativo Android 9, un’ottima soluzione per chi ha poco spazio ma non intende rinunciare alle comodità di una TV connessa.

Nokia 39″ con Android TV

Anche Nokia propone un modello compatto con Android TV, in questo caso si tratta di un pannello da 39 pollici.

Nokia 43″ 4K HDR10

La smart TV da 43 pollici di Nokia monta un pannello 4K di ottima qualità, con gamma dinamica HDR10, Dolby Vision e sistema operativo Android TV.

LG 50″ 4K Ultra HD

Smart TV da 50 pollici di LG con pannello 4K e sistema webOS 6.0. Questo modello è ottimizzato per i videogiochi ed è perfetto per le console di nuova generazione, grazie alla funzione Game Optimizer.

Philips 55″ 4K

Enorme Smart TV da 55 pollici di Philips, con risoluzione 4K Ultra HD, HDR, Dolby Vision e Dolby Atmos. Ideale per il gaming grazie ad un input lag del tutto assente.

