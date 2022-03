Migliori Soundbar nelle Offerte di Primavera Amazon

Sono iniziate oggi, venerdì 01 aprile 2022, le offerte di primavera di Amazon. Ci sono sconti su praticamente tutti gli articoli: dai videogiochi agli oggetti casalinghi, fino a passare per TV, elettrodomestici e naturalmente le immancabili soundbar, sempre più diffuse nelle nostre case.

Abbiamo selezionato per te le migliori proposte in offerta, che ti permetteranno dunque di scegliere una soundbar eccezionale ad un prezzo ancora più incredibile.

Offerte di Primavera Amazon 2022: le migliori soundbar

Scegliere non è stato facile, ma siamo sicuri che le proposte che abbiamo filtrate sapranno incontrare i tuoi gusti e le tue esigenze. Cominciamo!

Philips Audio B5305/12

Partiamo subito con un pezzo forte, perché la soundbar Philips Audio B5305/12 te la puoi portare a casa al prezzo incredibile di soli 78,99€! Esatto, grazie ad uno sconto del 44% la puoi acquistare praticamente a metà prezzo e si tratta di un accessorio di indubbia qualità. È una soundbar con 2.1 canali, bluetooth e ingresso audio e ottico, che ti permette così di goderti la tua musica o i tuoi programmi televisivi preferiti nel modo che preferisci. Inoltre, collegandola alla TV tramite HDMI Arc, potrai controllarne il volume con lo stesso telecomando che usi per il televisore!

LG SPD75YA 400W

Cambiamo marca e anche fascia di prezzo. Questa soundbar di LG ha un costo di listino importante, ben 599€, ma grazie ad uno sconto del 37% puoi assicurartela a soli 379€, con un risparmio di addirittura 220€. Si tratta di un oggetto che punta tutto su un suono potente e avvolgente, con audio a 3.1.2 canali, potenza di 400W e subwoofer Wireless, così da poterlo posizionare dove lo ritieni opportuno. La soundbar è dotata di tecnologia AI ROOM Calibration, che è in grado di rilevare la configurazione ottimale dei tuoi spazi e correggere di conseguenza eventuali distorsioni del suono. Costa tanto, ma ne vale la pena. Con questo sconto poi…

Philips Audio B8405/10

Torniamo a Philips? Torniamo a Philips, perché qui siamo di fronte ad una vera e propria FOLLIA da parte di Amazon. Sì perché la soundbar di ultimissima generazione B8405/10 è in offerta al prezzo assurdo di 179,99€ per un risparmio complessivo di 540€ sul listino! Semplicemente incredibile, per un apparecchio dotato di tutte le ultime tecnologie per offrirti un’esperienza sonora di altissima qualità. 2.1 canali, potenza massima di 240W, audio 3D con Dolby Atmos e compatibilità con Alexa e altri assistenti vocali. È davvero completa di tutto.

Le offerte sulle soundbar qui indicate saranno disponibili fino ad esaurimento scorte. Dati gli ottimi sconti, ti consigliamo di affrettarti prima che finiscano!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.