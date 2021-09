I migliori SSD del 2021

Prima di cambiare un computer a causa della lentezza di quello vecchio, potrebbe essere un'ottima idea quella di pensare all'acquisto di un piccolo aggiornamento capace di dare nuova vita a qualsiasi PC, fisso o portatile che sia. Stiamo ovviamente parlando delle memorie a stato solido, le quali, se dotate di ottime caratteristiche, possono effettivamente risolvere molti problemi di archiviazione e velocità. Per questo motivo, oggi andremo a vedere i migliori SSD attualmente disponibili sul mercato, così da dare a chiunque la possibilità di prendere la scelta più adeguata alle proprie esigenze.

SanDisk SSD Plus

Iniziamo con un brand che da sempre propone ottimi dispositivi appartenenti a questa categoria. Il SanDisk SSD Plus è indubbiamente una delle migliori scelte per rapporto qualità prezzo da fare nel caso in cui si voglia realmente continuare a sfruttare il proprio computer, senza rinunciare alla rapidità di un modello più recente.

Grazie alla sua lettura sequenziale fino 535 MB/sec, riuscirà infatti a dimezzare i tempi di accensione e spegnimento del computer e persino a velocizzare di 20 volte le prestazioni della stessa macchina. In più, con la sua memoria da 240GB, permetterà anche l'archiviazione di migliaia e migliaia di contenuti, senza perdita di efficienza.

In vendita su eBay a 39,90 euro .

Crucial MX500

Saliamo ora di quantità di memoria (e di prezzo), per parlare di un altro brand molto apprezzato in materia di SSD. Si tratta del Crucial MX500, dotato di ben 500GB di memoria di archiviazione e 560 MB/s di velocità di lettura. Questi due dati insieme, garantiscono delle performance eccellenti, pur restando su un prezzo decisamente ragionevole.

Proprio come l'SSD di SanDisk, si tratta di un dispositivo con fattore di forma a 2.5 pollici, perfetto quindi anche per l'utilizzo come archiviazione esterna, grazie alle centinai di custodie ad esso dedicate, e non solo come installazione fissa sul PC.

Le trovi su eBay a 69,19 euro .

Samsung 860 EVO M.2 SATA

Cambiamo genere ora con il Samsung 860 EVO M.2 SATA. Per la prima volta parliamo infatti di un disco fisso unicamente interno, principalmente votato alla memoria di archiviazione, qui da ben 1TB. In termini di velocità invece, scendiamo leggermente rispetto al prodotto precedente, ma i suoi 560 MB/s di velocità di lettura riescono comunque a difendersi senza troppi problemi.

In più, Samsung si è preoccupata anche di includere funzioni esclusive e utili soprattutto per le performance e le funzionalità di background, come la Garbage collection automatica, il Samsung Data Migration e il Samsung Magician.

In vendita su eBay a 252,00 euro .

Samsung 970 PRO & EVO Plus

Restiamo ancora in casa Samsung, ma saliamo parecchio con le specifiche. Il Samsung 970 PRO & EVO Plus prende tutte le caratteristiche del modello precedentemente descritto e le porta al livello successivo. Dispone infatti di una memoria di archiviazione di 2TB e di una velocità di lettura di ben 3500 MB/s.

Si tratta si un dispositivo sicuramente dotato di performance elevatissime, ma forse non adatto a chiunque, soprattuto per quanto riguarda il prezzo, altrettanto elevato. Da acquistare principalmente nel caso in cui si desideri costruire personalmente un PC con caratteristiche da top di gamma.

Su eBay a 264,28 euro.

Kingston A400

Torniamo nuovamente in casa Kingston, per parlare del Kingston A400, dispositivo base di gamma, decisamente utile per velocizzare il proprio computer, fisso o portatile, e consentirgli di eseguire in maniera più rapida tutte le operazioni più basilari.

Il suo fattore di forma è classico da 2.5 pollici, perfetto anche per un utilizzo esterno, soprattuto grazie alla sua memoria da 240GB. Sicuramente non al top, ma da non sottovalutare anche la capacità di lettura a 500 MB/s, caratteristica abbastanza adeguata al prezzo, ma non proprio il massimo disponibile.

Comprale su eBay a 34,50 euro .

WD Blue 3D SSD

Continuiamo con i base gamma, affacciandoci stavolta sul WD Blue 3D, prodotto di un altro brand molto apprezzato in materia di SSD. Wester Digital offre da tempo dispositivi di elevata qualità in qualsiasi fascia di prezzo e anche con il suddetto modello, non ha perso l'occasione di confermarlo.

Si tratta di un disco a stato solido da 2.5 pollici, con memoria di archiviazione da 500GB e una velocità di lettura fino a 560 MB/s. Un prodotto completo sotto ogni punto di vista e indubbiamente ottimo per il prezzo al quale viene venduto.

In vendita su eBay a 64,55 euro

SSD Samsung 870 EVO

Il Samsung 870 EVO è senza dubbio uno degli SSD portatili da 2.5 pollici più acquistati e apprezzati degli ultimi anni. Si tratta di un disco fisso dotato di 500GB di memoria interna e di una velocità di lettura pari a 560MB/s.

Le suddette caratteristiche non sono sicuramente una novità in questa guida, ma unite alle tecnologie Intelligent Turbo Write e Software Magician 6 di Samsung, lo rendono un dispositivo unico e incredibilmente prestante, sopratutto in relazione al prezzo di vendita.

Acquistabile su eBay a 74,50 euro

Kingston A2000 SSD

Alternativa migliore al precedente SSD è il Kingston A2000, anch'esso dotato di 500GB di memoria di archiviazione, ma caratterizzato da un boost decisamente importante in quanto a rapidità di esecuzione dei processi.

Grazie alla sua velocità di lettura fino a 2.200MB/s (dipende dal modello scelto), si pone infatti tra i più economici della categoria. Tali specifiche, consentono persino di velocizzare il proprio computer fino a 35 volte di più, rispetto alle performance precedenti.

Reperibile su eBay a 68,89 euro.

WD Black SN750 SSD

Il Western Digital Black SN750 è probabilmente una delle scelte più equilibrate da fare per rapporto qualità prezzo. Non ci troviamo difronte ad un top di gamma assoluto, ma sicuramente ad un dispositivo perfetto per garantire performance ottime, senza dover necessariamente spendere troppo.

Dispone infatti di un una velocità di lettura pari a 3400MB/s, ma purtroppo rinuncia leggermente al fattore memoria interna, qui da soli 500GB. Perfetto quindi per tutti coloro che prediligono la rapidità rispetto alla quantità. Da consigliare principalmente a chi utilizza molto i servizi di cloud e non necessita di molta memoria di archiviazione.

In vendita su eBay a 59,40 euro .

Crucial P5 NVMe PCIe SSD

Chiudiamo infine con l'alternativa perfetta al precedente modello di SSD. Il Crucial P5 NVMe PCIe raddoppia infatti in termini di memoria interna di archiviazione, ma mantiene invariata la velocità di lettura, pur restando su una fascia di prezzo abbastanza simile.

Parliamo sostanzialmente di un disco fisso da ben 1TB e una velocità di lettura pari a 3400MB/s. Si tratta di un dispositivo molto bilanciato e che in molti potrebbero preferire proprio per la sue caratteristiche, offerte ad un costo decisamente sostenibile da chiunque voglia iniziare a costruire un computer ad alte performance.

Le trovi su ebay a 132,61 euro.