I migliori strumenti AI di settembre 2023 da provare assolutamente

L’intelligenza artificiale è ormai una realtà che accompagna la vita di tutti gli utenti che si connettono online. L’AI è il supporto ideale per diverse attività che sia per studiare, per modificare una foto, per fare domande o semplicemente per divertirsi con l’intelligenza artificiale generativa. Ma quali sono le migliori applicazioni e strumenti da utilizzare con l’IA? Ecco quali sono gli strumenti basati sull’intelligenza artificiale da non perdere.

Notion.ai: il riassunto automatico

Notion AI è il supporto ideale per riassumere tutto ciò che è importante in un testo. È possibile utilizzare Notion AI per analizzare le note da una riunione e generare istantaneamente i passaggi successivi, scrivere riassunti in pochi secondi e far emergere ciò che è rilevante di una ricerca di mercato. Notion.ai è anche un editor di scrittura intelligente, che aiuta a controllare le parole, il testo, l’ortografia e la grammatica, a tradurre, a spiegare, ma anche a modificare la voce, il tono o la semplicità di un documento.

L’intelligenza artificiale di Notion.ai è un vero e proprio assistente per scrivere un testo da zero o per ottenere l’idea giusta per un testo incompleto. Per provare Notion.ai gratuitamente è necessario accedere al sito ufficiale, selezionare in alto a destra “Get Notion Free”, inserire l’email o l’account Google o Apple e procedere.

DiffBir restauro immagini AI

DiffBear usa l’intelligenza artificiale per generare delle immagini perfette da immagini sfocate. DiffBir si avvale di una tecnica di intelligenza artificiale che permette di restaurare immagini sfocate o danneggiate, usando un modello generativo basato sulla diffusione. Nello specifico, DiffBir sfrutta un modello pre-addestrato di text-to-image, chiamato BEAR, che può generare immagini realistiche a partire da una descrizione testuale.

In questo modo, lo strumento AI riesce a gestire diversi tipi di degradazione, come rumore, sfocatura, compressione o bassa risoluzione, e di produrre immagini di alta qualità e fedeli al contenuto originale. Per utilizzare DiffBir è necessario procedere scaricando il codice sorgente su GitHub.

Salesforce Einstein, AI per le aziende

Salesforce Einstein è un supporto intelligenza ideale per le aziende in quanto permette di generare e trasformare un business, salvaguardando i dati personali, usando modelli di intelligenza artificiale sicuri, affidabili e responsabili. Salesforce Einstein, permette alle aziende di personalizzare le interazioni con i clienti, aumentare la produttività dei dipendenti, prevedere i risultati, suggerire le azioni e automatizzare le attività, usando i dati in tempo reale.

Salesforce Einstein si integra con tutte le applicazioni di Salesforce, come vendite, assistenza, marketing, e-commerce e IT, e offre diverse funzioni basate sull’intelligenza artificiale generativa, come la creazione di contenuti, la traduzione, la spiegazione e la modifica del testo.

Stability AI: la musica con l’intelligenza artificiale

Stable audio usa l’intelligenza artificiale per creare musiche ed effetti sonori. Si tratta del primo prodotto di Stability AI, una società leader nell’ambito dell’intelligenza artificiale generativa. Gli utenti possono usare Stable Audio per generare audio di alta qualità, usando la tecnologia della diffusione latente, un modello generativo basato sul testo e sull’audio. Lo strumento è stato addestrato su oltre 800 mila file audio, provenienti dalle principali librerie musicali, che coprono vari generi, stili e strumenti.

Per usare Stable Audio, basta inserire una descrizione testuale di ciò che si vuole ascoltare e la durata dell’audio desiderata. Inoltre, genereà vari esempi di audio tra cui scegliere, che si potranno scaricare gratuitamente o con una sottoscrizione a pagamento.

Pecan.ai l’analisi intelligente

Pecan AI invece è una piattaforma di analisi predittiva che permette di trasformare i dati in previsioni intelligenti. Pecan AI è progettata per rendere accessibile la potenza della data science a tutti i team aziendali, senza bisogno di data scientist o data engineer. Con Pecan AI, puoi creare modelli predittivi per vari ambiti, come il marketing, le vendite, le operazioni o la finanza, usando i tuoi dati in tempo reale. Pecan AI si integra con le principali piattaforme di dati e offre una conversione veloce e di alta qualità.

SuperAGI per raggiungere gli obiettivi

SuperAGI è una piattaforma open source che permette di creare, gestire e far funzionare agenti di intelligenza artificiale autonomi e utili. Gli agenti di intelligenza artificiale sono programmi che possono interagire con l’ambiente, apprendere dai dati, pensare alle migliori azioni da compiere e raggiungere degli obiettivi. Inoltre, è possibile configurare l’agente basato sull’ intelligenza artificiale personalizzato, dandogli un nome e un obiettivo, e monitorare le sue performance. Ma non solo, permette di collaborare con il tuo agente di intelligenza artificiale, fornendogli feedback o suggerimenti.

SuperAGI si basa su modelli generativi avanzati, che possono produrre contenuti di vario tipo, come testi, immagini, audio e video, a partire da una descrizione testuale o da un’immagine di riferimento. SuperAGI supporta vari casi d’uso, come l’analisi e il riassunto di documenti, la creazione di chatbot, la produzione di codice e la ricerca personalizzata.

LangChain traduzione testi

LangChain è lo strumento intelligente ideale per tradurre testi, comprendere il contesto e generare traduzioni pertinenti. Inoltre, LangChain offre una serie di strumenti e componenti per integrare i modelli di linguaggio con altre fonti di dati, interagire con l’ambiente e generare contenuti di qualità. LangChain supporta vari casi d’uso, come l’analisi e il riassunto di documenti, la creazione di chatbot, la produzione di codice e la ricerca personalizzata. LangChain è un modello generativo che può creare immagini, testi o audio a partire da una descrizione testuale. LangChain è un framework aperto, modulare e facile da usare, che si integra con le principali piattaforme di dati e modelli di linguaggio.

YouAI

YouAI è una piattaforma di intelligenza artificiale che offre una serie di applicazioni e strumenti per creare, modificare e condividere contenuti di vario tipo, come testi, immagini, audio e video. Lo strumento può essere utilizzato per una varietà di scopi, come marketing, istruzione e intrattenimento. YouAI si basa su modelli generativi avanzati, che possono produrre contenuti realistici e originali a partire da una descrizione testuale o da un’immagine di riferimento. Alcune delle applicazioni e degli strumenti disponibili su YouAI sono:

YouChat: un assistente di ricerca basato sull’intelligenza artificiale, che fornisce risposte dettagliate e riassuntive a qualsiasi domanda.

basato sull’intelligenza artificiale, che fornisce risposte dettagliate e riassuntive a qualsiasi domanda. YouWrite: la scrittura intelligente , che aiuta a creare testi creativi, persuasivi o informativi per vari scopi.

, che aiuta a creare testi creativi, persuasivi o informativi per vari scopi. YouDraw: disegno basato sull’intelligenza artificiale, che permette di creare immagini realistiche a partire da una descrizione testuale o da un’immagine di riferimento.

YouVoice: la sintesi vocale basato sull’intelligenza artificiale, che permette di creare audio realistici a partire da un testo scritto o da una registrazione vocale.

AgentGPT agenti AI autonomi

AgentGPT è una piattaforma di intelligenza artificiale che permette di configurare e implementare agenti di IA autonomi nel browser. Inoltre, è posisbile personalizzare l’agente di IA e assegnargli un obiettivo da raggiungere. L’agente di IA cercherà di raggiungere l’obiettivo pensando alle migliori attività da svolgere, eseguendole e apprendendo dai risultati. Gli assistenti virtuali per una varietà di scopi, come il servizio clienti, le vendite e il marketing.

Per esempio, creare un assistente virtuale che risponde alle domande dei clienti, fornisce informazioni sui prodotti o servizi, suggerisce offerte personalizzate e facilita il processo di acquisto. Infine, è possibile monitorare le performance del tuo assistente virtuale e apportare modifiche in base ai feedback.

CodiumAI

CodiumAI è un assistente di test basato sull’intelligenza artificiale che aiuta gli sviluppatori a identificare e correggere i bug nel codice. CodiumAI suggerisce test significativi e personalizzati, mentre scrive il codice, oltre ad analizzare il codice, i docstring e i commenti oltre a interagire per creare suite di test complete e affidabili. Infine, CodiumAI supporta vari linguaggi di programmazione, come Python, JavaScript, TypeScript e Java e gestisce codici complessi e grandi.