L’intelligenza artificiale ha il potenziale di rivoluzionare il modo in cui si svolgono le attività lavorative e quotidiane, rendendo ogni giorno più efficiente e produttivo. Questo è possibile grazie all’utilizzo di diversi strumenti di intelligenza artificiale, sia gratuiti che a pagamento, che possono accelerare significativamente il flusso di lavoro. Tra questi, ci sono i chatbot più noti e le piattaforme specifiche, che possono semplificare anche le attività più basilari, come la presa di appunti.

Tuttavia, è essenziale utilizzare l’intelligenza artificiale con consapevolezza. Infatti, è importante ricordare che, quando si utilizzano strumenti di intelligenza artificiale per scopi lavorativi o personali, è necessario valutare i potenziali rischi e ottenere i consensi necessari. Ad esempio, la registrazione di una riunione può coinvolgere informazioni sensibili, ed è quindi necessario sapere se è possibile o meno sfruttare strumenti di intelligenza artificiale.

In ogni caso, l’intelligenza artificiale è un supporto importante e offre una serie di strumenti potenti per migliorare la produttività. Proprio a questo scopo, ecco i migliori strumenti AI per prendere appunti.

L’evoluzione di OneNote con Copilot

Scoprire le potenzialità e le funzionalità di Microsoft OneNote con Copilot è un passo fondamentale per chiunque cerchi uno strumento per migliorare la propria produttività. Copilot, infatti, si rivela l’alleato numero 1 in questo ambito.

L’integrazione dell’intelligenza artificiale di Copilot in OneNote può aiutare a rendere più chiare le proprie idee e portare a un livello superiore OneNote. Nello specifico, è possibile chattare con Copilot sul Web o direttamente all’interno dell’app OneNote per generare nuove idee o trovare argomenti per un nuovo progetto, tutto in una sola piattaforma.

Tuttavia, è importante precisare che Copilot è attualmente disponibile solo in OneNote per Microsoft 365 su Windows. Fortunatamente, è comunque possibile sfruttare le qualità dell’intelligenza artificiale di Copilot, anche se non direttamente su OneNote.

Basterà utilizzare l’app ufficiale o accedere tramite il browser Edge per ottenere una maggiore velocità nella creazione degli appunti e la generazione di testi, elenchi e molto altro, anche da smartphone.

Notion per appunti veloci con l’AI

Un altro strumento altrettanto famoso e pratico è sicuramente Notion, che spicca come uno dei migliori strumenti per prendere appunti grazie all’intelligenza artificiale. Notion offre funzionalità AI che migliorano le bozze, correggendo la grammatica e, se necessario, suggerendo miglioramenti nello stile e nell’ortografia.

Notion permette anche di gestire diverse sezioni, come gli elenchi di cose da fare e gli obiettivi, diventando così lo strumento ideale per fare brainstorming di idee e generare formati di testo creativi.

Nonostante la diversità delle funzionalità, tutti gli strumenti per prendere appunti sono validi. Notion si distingue per essere un’applicazione completa e valida sia per i dispositivi mobili che per il PC. Inoltre, Notion propone una serie di piani di abbonamento per continuare a utilizzare la piattaforma online.

Nello specifico, questi piani variano da opzioni gratuite, che offrono funzionalità di base, a piani a pagamento, che sbloccano funzionalità extra per un’esperienza più completa e personalizzata. Sicuramente, gli strumenti per prendere appunti, come Notion, possono aumentare la produttività e l’efficienza del lavoro quotidiano.

Fellow: lo strumento AI che trascrive le riunioni

Tra gli altri strumenti AI che permettono di prendere appunti, è importante menzionare Fellow, un vero e proprio assistente virtuale per la trascrizione degli appunti durante una riunione, in modo veloce e preciso.

Ma non solo, Fellow non si limita alla sola trascrizione della riunione, ma permette anche di estrapolare i punti chiave e di creare un riepilogo. Inoltre, l’efficienza dell’intelligenza artificiale consente di rimanere costantemente aggiornati e pronti riguardo a ciò che è stato discusso durante una riunione, eliminando la necessità di una lunga ricerca per individuare i punti salienti della discussione.

Fellow, tra le altre funzioni, permette di utilizzare lo strumento di integrazione del calendario per la pubblicazione di un riepilogo della riunione e l’assegnazione di azioni dopo la riunione pianificata. La versione web di Fellow è sicuramente la scelta migliore, in paragone all’app, per sfruttare al massimo l’intelligenza artificiale e migliorare notevolmente la produttività e l’efficienza del lavoro quotidiano.

Otter.ai: da audio a testo in un click

Simile a Fellow, si presenta Otter.ai, uno strumento capace di registrare le lezioni e trascrivere gli appunti, riducendo notevolmente i tempi di trascrizione manuale. Un supporto importa che, oltre a facilitare il lavoro, contribuisce ad aumentare la produttività e in alcuni casi a diminuire lo stress.

Senza ombra di dubbio, strumenti come Otter.ai si rivelano adatti a qualsiasi contesto. Infatti, laddove le circostanze lo consentano, Otter.ai ha la capacità di registrare qualsiasi dialogo e convertirlo in forma scritta.

Un ulteriore vantaggio di rilievo consiste nel fatto che non si limita unicamente alla registrazione di conversazioni in tempo reale, ma offre anche la possibilità di caricare registrazioni e video già esistenti, per trasformarli in testo scritto.

Tuttavia, come qualsiasi altro strumento AI, anche Otter.ai ha dei limiti, più nello specifico, non sempre comprende tutte le parole e spesso non identifica alcuni accenti. Nonostante queste limitazioni, Otter.ai rimane uno strumento prezioso per la trascrizione e l’analisi delle conversazioni.

Reflcet e ClickUp: le migliori funzionalità AI

Tra le altre piattaforme di notevole interesse ci sono anche Reflect e ClickUp, entrambi strumenti che offrono funzionalità AI per migliorare la produttività e l’efficienza dell’utente. Reflect si distingue per le sue funzionalità basate sull’intelligenza artificiale che permettono di migliorare la scrittura, con annessi suggerimenti in tempo reale, funzioni di ricerca avanzate e backlink per mantenere le note ben collegate, migliorando così l’efficienza e la qualità della scrittura.

Inoltre, include anche la crittografia end-to-end e una funzione di sincronizzazione integrata, garantendo così la privacy delle note dell’utente. Reflect offre un accesso gratuito ad alcune delle sue funzionalità, ma non a tutte. Per sbloccare servizi aggiuntivi, è necessario scegliere tra i piani a pagamento disponibili sull’applicazione.

D’altra parte, ClickUp è principalmente uno strumento di gestione dei progetti che mira a migliorare la produttività e la gestione dei progetti. ClickUp offre una serie di funzionalità AI, tra cui la possibilità di ottenere un riepilogo, l’identificazione delle azioni, l’assistenza alla scrittura, l’utilizzo di modelli e la generazione di risposte rapide.

Tutte queste funzionalità sono alimentate da ChatGPT-4 Turbo, rendendo ClickUp uno strumento potente e versatile per la gestione dei progetti.

Evernote: gli appunti veloci con l’AI

Infine, per un approccio più semplice, si può considerare Evernote. Questa piattaforma integra l’intelligenza artificiale per la presa di appunti, sebbene con una capacità più limitata rispetto ad agli altri strumenti.

Un aspetto negativo di Evernote è che molte delle funzioni basate sull’intelligenza artificiale, come AI Edit per la correzione della grammatica e dell’ortografia, sono disponibili solo se si attiva un piano a pagamento. Purtroppo, Evernote, nella sua forma gratuita, limita notevolmente l’uso delle funzioni basate sull’intelligenza artificiale.