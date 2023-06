Le informazioni sono sempre più numerose e veloci e prendere appunti è un’abilità essenziale per chi studia, lavora o semplicemente vuole organizzare le proprie idee. Ma come fare a prendere appunti in modo efficace, senza perdere tempo o dimenticare dettagli importanti? La risposta è Notion AI, la migliore app per prendere appunti nel 2023, l’applicazione rivoluzionaria che permette di creare e gestire gli appunti in modo semplice e intuitivo. Notion AI con il supporto dell’intelligenza artificiale aiuta a migliorare gli appunti e a sfruttarli al meglio. Con Notion AI è infatti possibile rendere tutti gli appunti più ricchi, completi e personalizzati, grazie a funzionalità uniche e innovative. Scopriamo insieme cos’è, come funziona e tutti i vantaggi di Notion AI.

Accedere a Notion AI

Notion AI offre la possibilità di testare le sue funzioni con una prova gratuita, prima di scegliere se sottoscrivere il piano a pagamento. In questo modo, è possibile valutare se il sito e le sue funzionalità soddisfano le proprie esigenze. Invece, per quanto riguarda gli abbonamenti a pagamento, sono presenti vari piani a secondo dell’esigenza, ognuno di esso offre diverse funzionalità e sono presenti alcune funzioni extra. Per quando riguarda invece la lingua, è possibile modificarla dal menu nelle impostazioni. Sono presenti 8 lingue, di cui 5 nella versione beta. Nello specifico, Inglese, Francese, Coreano, Giapponese, Tedesco, Spagnolo, Spagnolo/latinoamericano e Portoghese. Per quanto riguarda l’italiano è necessario usufruire dell’impostazione traduci del proprio dispositivo o browser.

Ma come accedere su questa piattaforma? Per utilizzare Notion si può procedere su browser o scaricando l’applicazione. Nel primo caso, per utilizzare Notion ai gratuitamente basterà raggiungere il sito, iscriversi e accedere. In sostanza, basterà seguire dei semplici passaggi, ecco nel dettaglio come fare:

Accedere al Browser;

Cercare Notion AI;

Selezionare Ottieni Notion Gratis/Get Notion Free, in alto a destra;

Iscriversi e/o accedere, con email, account Google o account Apple;

Inserire le preferenze per il tipo di utilizzo, tra “Per la mia squadra” “Per uso personale” “Per la scuola”, nel caso del primo accesso;

Premere “Continua”;

Accettare i cookies;

Utilizzare Notion.

Per quanto riguarda l’applicazione invece è necessario seguire questi semplici passaggi:

Avviare lo store di riferimento del proprio dispositivo;

Cercare Notion;

Aprire l’app;

Accedere con email, account Google o account Apple;

Utilizzare Notion.

Come utilizzare Notion AI

Notion AI è un’applicazione facile da usare ma potente e versatile, è possibile creare note in diversi modi e formati, arricchirle con informazioni aggiuntive, riassumerle in schemi o mappe mentali. Utilizzando l’intelligenza artificiale Notion AI è in grado di migliora gli appunti, grazie a queste funzioni:

Organizzare gli appunti in modo automatico, creando categorie, etichette e collegamenti tra le varie note;

Suggerire informazioni aggiuntive, fonti e approfondimenti in base al contenuto degli appunti;

Generare riassunti, schemi e mappe mentali dei tuoi appunti, per facilitare la memorizzazione e la revisione;

Creare domande e quiz sugli appunti, per verificare comprensione e apprendimento;

Integrare la piattaforma con altre applicazioni e servizi, come Google Drive.

All’interno di Notion è possibile scrivere, disegnare, inserire immagini, audio, video e documenti da altre fonti. Per accedere alle funzionalità dell’intelligenza artificiale di Notion AI, basta sottolineare le frasi e/o selezionare “Chiede all’AI”, dopo di che si aprirà un menu con le varie opzioni disponibili. Infatti, è possibile chiedere aiuto all’AI in modo semplice e veloce per correggere i testi, migliorarli, tradurli e altro ancora, semplicemente selezionando “Chiedi qualsiasi aiuto all’AI”, tra queste si trova:

Riassumere;

Tradurre;

Spiegare;

Migliorare la scrittura;

Rendi più corto o rendi più lungo;

Cambia tono;

Semplifica il linguaggio;

Creare una bozza di scrittura per diversi scopi, come blog, post social, comunicato stampa, storia creativa, ecc.

Le caratteristiche e i vantaggi di Notion AI

Le capacità di Notion AI sono diverse ma le più funzionali sono sicuramente quelle di organizzare automaticamente gli appunti, di suggerire informazioni aggiuntive in base al contenuto dei propri appunti, di generare riassunti e domande per facilitare la memorizzazione e la revisione. Ma anche, la possibilità integrare i propri appunti con altre applicazioni e servizi, come Google Drive. Analizziamo nel dettaglio tutti questi vantaggi: