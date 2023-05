I migliori strumenti di programmazione ChatGPT R

ChatGPT è un modello d’intelligenza artificiale che interagisce tramite conversazione, può rispondere a domande su una varietà di argomenti tecnologici, tra cui lo sviluppo del codice R, il linguaggio di programmazione per l’analisi e la visualizzazione dei dati. Per integrare la tecnologia AI di ChatGPT in R, ci sono diverse risorse, tra queste:

RTutor;

CodeLingo;

Askgpt;

Gptstudio;

Gpttools;

ChatGPT R;

GptchatteR.

RTutor: un assistente virtuale per il codice R

RTutor è un’applicazione web che usa ChatGPT per fornire un aiuto e un feedback sul codice R in modo interattivo. L’utilizzo è intuitivo e semplice, bisogna raggiungere RTutor sul web, caricare un set di dati e la domanda. In pochi secondi si genererà il codice R, i risultati e i grafici corrispondenti. Il codice che viene generato è modificabile ed è possibile porre ulteriori domande per approfondire l’apprendimento. Nel caso in cui l’interesse ricadesse su un altro linguaggio di programmazione, oltre il codice R, è possibile generare anche il codice Python. RTutor è uno strumento di supporto per principianti e professionisti. Nel primo caso, perché permette di conoscere e imparare le basi di R o Python. Nel secondo caso, perché è un supporto utile per una risoluzione verso problemi complessi o per esplorare nuovi argomenti.

CodeLingo: un traduttore di codice per il linguaggio R

CodeLingo è uno strumento online che permette di tradurre il codice R tra diversi linguaggi di programmazione usando ChatGPT. Con CodeLingo, si può convertire il codice R in Java, Python, JavaScript, C, C++ o PHP, o viceversa. Inoltre se il linguaggio è supportato è possibile chiedere a ChatGPT di scrivere codice da zero. Uno strumento che permette d’imparare nuovi linguaggi o migrare il codice da un linguaggio all’altro. Per usare CodeLingo, bisogna inserire la chiave API OpenAI, per ottenere la chiave bisogna registrare le credenziali al sito web di OpenAI.

Askgpt un pacchetto R che permette di usare l’intelligenza artificiale

Askgpt si riferisce a diversi servizi o applicazioni che permettono d’interagire con i modelli d’intelligenza artificiale basati sulla tecnologia GPT, nello specifico sono:

Askgpt un sito web che consente di porre domande a un modello GPT-3 e ricevere risposte in diverse lingue.

Askgpt un bot per Discord che offre la possibilità di usare il modello GPT-4 per chattare, risolvere problemi di programmazione o documentare il codice.

per chattare, risolvere problemi di programmazione o documentare il codice. Askgpt un pacchetto R che fornisce funzioni per interrogare con i modelli GPT di OpenAI tramite le loro API.

Soffermiamoci sull’ultimo servizio, Askgpt un pacchetto R che permette di usare l’intelligenza artificiale generativa per ottenere risposte a domande, spiegazioni di codice, documentazione automatica e altro ancora. Per usare Askgpt, è necessario avere un account OpenAI e una chiave di accesso alle API (chiavi di autenticazione che consentono l’accesso a modelli generativi come GPT-4). Il pacchetto offre diverse funzioni, tra cui:

askgpt(): per porre una domanda a un modello GPT e ricevere una risposta.

explain_code(): per ottenere una spiegazione di un frammento di codice R.

document_code(): per generare automaticamente la documentazione di una funzione R.

list_models(): per elencare i modelli GPT disponibili e le loro caratteristiche.

Come usare i modelli GPT in R con gptstudio e gpttools

Gptstudio e gpttools sono due pacchetti R che permettono di usare i modelli d’intelligenza artificiale basati sulla tecnologia GPT (Generative Pretrained Transformer) direttamente nel proprio ambiente di sviluppo. Questi modelli sono in grado di generare testi coerenti e pertinenti a partire da una domanda, una parola chiave o un frammento di testo. Per usare questi pacchetti, è necessario avere un account OpenAI e una chiave di accesso alle API di OpenAI.

La funzione di Gptstudio:

Offre una serie di addins per RStudio che consentono di usare i modelli GPT per assistere la scrittura;

Programmazione e l’analisi dei dati;

Ottenere spiegazioni di codice;

Documentazione automatica;

Suggerimenti per la scelta dei parametri.

Gpttools è l’estensione di gptstudio per i sviluppatori di pacchetti R, fornendo funzioni per usare i modelli GPT per creare vignette, README, testi di aiuto e altro ancora.

Come usare il pacchetto ChatGPT R

Il pacchetto ChatGPT R usa la libreria Openai per gestire i punti di accesso alle API di OpenAI, che sono necessarie per usare i modelli GPT. Il pacchetto offre una serie di funzioni per RStudio che permettono di usare i modelli GPT per assistere la scrittura, la programmazione e l’analisi dei dati in R. Tra le sue funzioni:

Chattare con ChatGPT e ricevere risposte a domande su vari argomenti tecnologici.

Generare grafici basati sui dati in ingresso e sulla risposta di ChatGPT.

Ottenere spiegazioni di codice scritto in R o in altri linguaggi di programmazione.

Generare automaticamente la documentazione di una funzione R.

Ottenere suggerimenti per la scelta dei parametri di una funzione R.

Per installare il pacchetto ChatGPT R, seguire questi passaggi:

Installare i pacchetti devtools e OpenAI con il comando: install.packages(c(“devtools”, “openai”))

Caricare il pacchetto devtools con il comando: library(devtools)

Installare il pacchetto ChatGPT R con il comando: install_github(“jcrodriguez1989/chatgpt”)

Caricare il pacchetto ChatGPT R con il comando: library(chatgpt)

Una volta installato e autenticato il pacchetto ChatGPT R, usare le sue funzioni per interagire con i modelli GPT in R.

GPT di OpenAI in R con GptchatteR

GptchatteR è un pacchetto R sperimentale e non ufficiale, permette di usare i modelli GPT per chattare, generare grafici, fornire informazioni e altro ancora. Come per i precedenti strumenti, anche per usare questo pacchetto, è necessario avere un account OpenAI e una chiave di accesso alle API di OpenAI.