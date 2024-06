Miitopia Nintendo Switch: divertimento allo stato puro (-37%)

Tuffati in un’eccentrica ed esilarante avventura con Miitopia per Nintendo Switch. Il duca del male ha rubato i volti di tutti gli abitanti di Miitopia, incluso il re, e tocca a te recuperarli. Crea una squadra di Mii e riporta l’equilibrio nel regno con il potere dell’amicizia.

Attualmente in mega sconto del 37% su Amazon, questo è il momento perfetto per acquistarlo al prezzo ridicolo di soli 27,57 euro, anziché 43,69 euro.

Miitopia Nintendo Switch: un’occasione da non perdere

In Miitopia, la tua avventura inizia con la creazione dei Mii, personaggi personalizzabili che possono essere ispirati alle persone della tua vita reale. Potrai trasformare amici, familiari e conoscenti in valorosi alleati o perfidi nemici, rendendo ogni partita unica e personale. Puoi personalizzare il tuo eroe come preferisci e poi assegnare gli altri ruoli a chi desideri. Dai tuoi compagni di squadra al duca del male in persona, in questa avventura i protagonisti li decidi tu.

Combatti al fianco di tua sorella, trascorri il tempo alla locanda insieme alla persona per cui hai una cotta o affronta il duca del male insieme a un compagno di classe. Per creare i Mii e portarli all’interno della tua avventura puoi usare l’apposita funzione della tua console Nintendo Switch, oppure prendere in prestito i Mii dei tuoi amici.

Preparati a scoprire nemici davvero bizzarri durante la tua esplorazione. Vai a caccia di tesori e affronta goblin, golem e persino degli… hamburger? I tirapiedi del duca del male hanno tante forme diverse, ognuna più stramba della precedente. Eliminali in battaglie ricche di colpi di scena.

Nel gioco sei tu a controllare il tuo Mii e a decidere quali azioni fargli eseguire, che si tratti di lanciare incantesimi, curare gli alleati o lanciarsi alla carica. Ma ricorda che i tuoi compagni di squadra ragionano di testa propria. Le loro azioni saranno influenzate dal carattere, la classe e i rapporti di amicizia di ciascuno di loro. Il tuo indisciplinato fratello potrebbe fare lo sbruffone infliggendo danni doppi, mentre il tuo caparbio amico potrebbe rifiutarsi di darti una mano.

Non vuoi impugnare una spada o un bastone? Allora combatti usando il microfono nei panni di un cantante o affronta i nemici a colpi di padella nelle vesti di un cuoco! Puoi scegliere tra un’ampia varietà di classi per il tuo eroe e i suoi compagni.

Dopo i combattimenti, visita la locanda per riposare e far interagire tra loro i Mii. Fai alloggiare nella stessa stanza i tuoi compagni o falli incontrare in un caffè, al cinema o in altri luoghi per scoprire cosa succede. Preparati a scoprire interazioni esilaranti e situazioni imprevedibili che renderanno ancora più originale la tua avventura.

Oggi, Miitopia è in mega sconto del 37% su Amazon. Non perdere l’occasione di vivere questa fantastica esperienza a un prezzo imbattibile di soli 27,57 euro.