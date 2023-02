Come vedere Milan-Atalanta in streaming

Milan-Atalanta è il big match della giornata 24 di Serie A, un incrocio nella parte alta della classifica, fondamentale per un piazzamento in zona Champions. Il fischio d’inizio è in programma per le ore 20:45 di domenica 26 febbraio, per un posticipo che promette spettacolo, in scena nella sempre suggestiva cornice di San Siro.

Serie A: guarda Milan-Atalanta in streaming

I tifosi delle due squadre e gli appassionati del grande calcio possono guardare la partita in diretta streaming su DAZN. Come sempre accade nelle grandi occasioni, la piattaforma ha scelto di affidare la telecronaca alla voce di Pierluigi Pardo. Al suo fianco Riccardo Montolivo, per il commento tecnico.

Come citato in apertura, è una sfida di alta classifica. Quarto posto per il Diavolo, a 44 punti come la Roma che li precede. Sesta posizione invece per la Dea, a 41 punti e con la prospettiva di agganciare gli avversari in caso di vittoria.

Diamo uno sguardo alle probabili formazioni che i due allenatori, Pioli (di recente premiato con la Panchina d’oro) e Gasperini, dovrebbero schierare all’ingresso in campo.

Milan (3-4-2-1): Tatarusanu, Kalulu, Tomori, Thiaw, Messias, Tonali, Krunic, Theo Hernandez, Diaz, Leao, Giroud;

Atalanta (3-4-2-1): Musso, Toloi, Djimsiti, Palomino, Zappacosta, Ederson, Koopmeiners, Maehle, Lookman, Boga, Hojlund.

