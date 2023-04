Come vedere Milan-Empoli in streaming (Serie A)

Milan-Empoli vede tornare in campo i rossoneri capaci di strapazzare la capolista Napoli nell’ultimo turno: va in scena a San Siro, per la giornata 29 di Serie A, l’incrocio tra due squadre uscite a testa alta dagli ultimi rispettivi impegni. Con fischio d’inizio alle ore 21:00 di venerdì 7 aprile, la partita essere seguita in diretta streaming.

Serie A: guarda Milan-Empoli in streaming

Terzo posto in classifica a 51 punti e ipoteca sulla qualificazione automatica alla prossima Champions per i padroni di casa, mentre gli ospiti sono quattordicesimi con 31 punti.

I tifosi delle due squadre possono guardare la partita in streaming su DAZN oppure con la diretta trasmessa da Sky/NOW.

Diamo uno sguardo alle probabili formazioni che i due allenatori, Pioli e Zanetti, dovrebbero schierare all’ingresso in campo.

Milan (4-2-3-1): Maignan, Calabria, Kjær, Tomori, Hernández, Bennacer, Tonali, Saelemaekers, Diaz, Leão, Giroud;

Empoli (4-3-1-2): Perisan, Ebuehi, Ismajli, Luperto, Parisi, Akpa Akpro, Marin, Bandinelli, Baldanzi, Caputo, Piccoli.

Grandi favoriti, secondo i pronostici, sono i rossoneri, con il 69% delle probabilità assegnato alla loro vittoria. Solo il 12% per quella degli azzurri, mentre il rimanente 19% è per il pareggio.

Come vedere la partita dall’estero

Gli appassionati del calcio nostrano che si trovano all’estero e desiderano guardare Milan-Empoli con telecronaca in italiano non incontreranno alcun problema: le piattaforme garantiscono infatti la portabilità transfrontaliera che lo permette. Per loro, in caso di connessione attraverso una rete Wi-Fi pubblica, aperta o condivisa (come quelle degli alberghi), il consiglio è di non sottovalutare eventuali minacce per la sicurezza.

