Milan-Feyenoord (Champions League): orario e dove vederla in streaming

Missione ottavi per il Milan di Coincecao impegnato questa sera nel ritorno dei playoff di Champions League contro gli olandesi del Feyenoord. La partita di andata della scorsa settimana è finita 1-0 per la formazione di Rotterdam, quindi ai rossoneri servirà vincere con almeno due gol di scarto per passare il turno. Si ricorda che non è più valida la regola per i gol in trasferta, quindi in caso di vittoria del Milan per una rete di vantaggio si andrà ai supplementari.

La partita avrà inizio alle ore 18.45 e potrai vederla in diretta streaming in esclusiva su NOW attivando il pass Sport.

Milan-Feyenoord: le probabili formazioni

Sergio Conceicao potrà nuovamente contare su Musah e potrebbe giocare al posto di Pulisic. Non sono previste sorprese in avanti con Joao Felix, Leao e Gimenez, grande ex della partita, pronti a scardinare la difesa olandese. Questa la probabile formazione del Milan:

Maignan; Walker, Tomori, Pavlovic, Theo Hernandez; Fofana, Reijnders, Musah; Joao Felix, Leao; Gimenez

Calcio d'inizio come detto fissato alle ore 18.45. Per vedere la partita in diretta streaming ti basterà attivare il pass Sport di NOW disponibile a partire da 14,99 euro al mese.