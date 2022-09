Milan Fintech Summit, terza edizione dal 5 ottobre

Il 45% delle aziende italiane appartenenti al settore ha sede nel capoluogo lombardo. È lì che, a breve, andrà in scena la terza edizione del Milan Fintech Summit. Le date da cerchiare in rosso sul calendario sono quelle del 5, 6 e 7 ottobre. Parteciperanno all’evento oltre 90 speaker, trai quali figurano CEO di Unicorni, player internazionali e rappresentanti delle istituzioni.

A ospitare l’appuntamento sarà l’Hotel Melià in via Masaccio, 19. Sono previste alcune novità rispetto agli anni scorsi. Una su tutte è “V for VC (or CVC)”, in cui le aziende selezionate si cimenteranno in pitch con investitori all’interno di un contesto a loro riservato. Poi, durante la sessione “Everything You Always Wanted to Know from Authorities (But Were Afraid to Ask)”, rappresentanti di Consob e Milano Hub Banca d’Italia risponderanno alle domande del pubblico. Infine, l’area espositiva sarà messa a disposizione per incontri e demo. Queste le parole di Clelia Tosi, Head of Fintech District

L’ecosistema italiano è maturo e pronto per esprimere le sue potenzialità: le fintech sono oltre 400, con un numero sempre maggiore di scale up e la maggior parte di quelle che appartengono alla nostra community hanno un modello di business b2b o b2b2c, sono quindi aperte e cercano la collaborazione con gli incumbent. Segnali positivi arrivano anche sul fronte degli investimenti, dal momento che più del 50% degli stessi arrivano da fondi di venture capital internazionali. L’Italia rimane tuttavia ancora fanalino di coda rispetto agli altri paesi europei: per stare al passo con i competitor internazionali, è necessario migliorare nel fare sistema e agevolare il dialogo tra tutti gli stakeholder. Il Milan Fintech Summit punta proprio a questo.

Per consultare l’agenda completa del Milan Tech Summit rimandiamo alle pagine del sito ufficiale.

Fra i temi trattati, con tutta probabilità, troverà posto anche quello del ruolo che le criptovalute possono assumere nello scenario attuale e in considerazione dei nuovi equilibri che si stanno definendo all'interno del settore.

