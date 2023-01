Supercoppa Italiana: come vedere Milan-Inter in streaming

Milan-Inter non è mai una sfida come tutte le altre, soprattutto se si tratta di una finale: quella per la Supercoppa Italiana va in scena mercoledì 18 gennaio alle ore 20:00. A ospitare questo derby è il King Fahd International Stadium di Riad, in Arabia Saudita. Una partita secca, con eventuali supplementari e calci di rigore, che i mister Pioli e Inzaghi dovranno affrontare schierando la migliore delle formazioni possibili, tenendo ovviamente conto delle caratteristiche dell’avversario e degli stop imposti dall’infermeria.

Milan-Inter, Supercoppa Italiana: guarda la partita in streaming

Hai la possibilità di guardare la partita in streaming gratis sulla piattaforma Mediaset Infinity, anche dall’estero affidandoti a un servizio come NordVPN. In alternativa, il match è trasmesso in TV da Canale 5, in chiaro, con la telecronaca affidata a Riccardo Trevisani e il commento tecnico di Massimo Paganin.

Istituita nel 1988, la Supercoppa Italiana è già stata vinta sette volte dai rossoneri e sei volte dai nerazzurri, l’ultima proprio lo scorso anno contro la Juventus. A detenere il record sono però i bianconeri, che sono riusciti ad alzarla in ben nove occasioni. Il nome ufficiale e completo della competizione è Supercoppa di Lega, nota anche come EA SPORTS Supercup per ragioni legate alla sponsorizzazione.

Diamo uno sguardo alle probabili formazioni schierate in campo dal primo minuto.

Milan: Tatarusanu, Calabria, Kalulu, Tomori, Theo Hernandez, Bennacer, Tonali, Saelemaekers, Brahim Diaz, Leao, Giroud;

Inter: Onana, Skriniar, Acerbi, Bastoni, Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco, Lautaro Martinez, Dzeko.

