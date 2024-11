Milan - Juventus e tutta la Serie A da 14,90 €/mese per il Black Friday di DAZN

La Serie A torna in campo con il big match Milan – Juventus in programma oggi, 23 novembre 2024, a partire dalle 18:30. La partita può essere seguita in diretta streaming su DAZN che, come per ogni giornata di campionato, trasmette tutte le partite, di cui 7 per turno in esclusiva. DAZN, inoltre, trasmette anche la Serie B e molti altri contenuti.

Fino al 24 di novembre è possibile sfruttare l’offerta del Black Friday di DAZN, in modo da attivare l’abbonamento mensile a 14,90 euro al mese per 3 mesi (poi 34,99 euro al mese) oppure l’abbonamento annuale con 100 euro di sconto e un costo di 259 euro (con possibilità di pagare in 3 rate con PayPal).

Per accedere subito alla promo e vedere Milan – Juventus in streaming è possibile visitare il sito ufficiale di DAZN tramite il box riportato qui di sotto.

Guarda Milan – Juventus con l’offerta DAZN

Con la promo DAZN è possibile guardare Milan – Juventus e tutta la Serie A a prezzo ridotto. L’offerta riguarda il piano Standard, disponibile in tre versioni:

mensile senza vincoli: 19,90 euro al mese per 3 mesi , poi 44,99 euro al mese

, poi 44,99 euro al mese mensile con 12 mesi di permanenza: 14,90 euro al mese per 3 mesi , poi 34,99 euro al mese

, poi 34,99 euro al mese annuale al costo di 259 euro (poco più di 21 euro al mese) invece di 359 euro, con possibilità di pagare anche in 3 rate senza interessi con PayPal o Klarna

Per sfruttare l’offerta basta seguire il link qui di sotto. La promo sarà attiva fino al 24 novembre.