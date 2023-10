Milan-Juventus: le statistiche di una sfida eterna

Milan-Juventus non è un derby, almeno sulla carta, ma la sfida eterna tra rossoneri e bianconeri, che si rinnoverà domenica sera a San Siro per la nona giornata della Serie A (in diretta streaming su DAZN), affonda le proprie radici in un passato molto lontano. Secondo le statistiche, si tratta della partita numero 304 che vede scendere in campo le due squadre, una di fronte all’altra. La prima risale addirittura al 22 aprile 1900: allora uscì a testa alta il Diavolo, in casa, per 2-0.

Le statistiche di Milan-Juventus nella storia

Riportiamo di seguito, tra parentesi, le vittorie dei padroni di casa, i pareggi e quelle degli ospiti, considerando il risultato alla fine dei tempi regolamentari. Dei 303 incontri disputati, 208 sono stati di campionato (63-65-80), 64 le amichevoli (31-12-21), 27 di Coppa Italia (7-9-11), 3 di Supercoppa Italiana (0-2-1) e uno di Champions League (la finale di Manchester del 2003 decisa da Andrij Shevchenko ai rigori).

Il calciatore a segnare complessivamente più gol nella sfida è stato José Altafini, con un totale di 14 reti (13 nel Milan e 1 nella Juventus). Il record di presenze in campo è di Paolo Maldini (45), sulla panchina spetta invece a Giovanni Trapattoni (29 volte su quella bianconera e 2 su quella rossonera).

La vittoria con il maggiore scarto è a favore del Diavolo, un 8-1 nella stagione 1911-1912 con una manita del belga Louis Van Hege. Il risultato più ricorrente è 1-1. La striscia positiva più lunga è della Vecchia Signora, con 9 vittorie di file collezionate tra il 2013 e il 2016, per poi ripetersi tra il 2017 e il 2019.

Curiosamente, il Milan è la squadra che ha battuto più volte la Juventus nel campionato italiano. E viceversa. I presupposti ci sono tutti per assistere a un big match nella sempre suggestiva cornice di San Siro. L’appuntamento è per domenica 22 ottobre alle 20:45 con diretta streaming su DAZN.

