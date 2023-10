Come vedere Milan-Juventus in streaming (Serie A)

Milan-Juventus è il big match di San Siro, in scena domenica 22 ottobre alle ore 20:45 con diretta streaming esclusiva su DAZN. Una sfida in alta quota, a suo modo già decisiva per definire equilibri e prospettive in questa prima parte di campionato. Dal posticipo della nona giornata di Serie A uscirà una delle candidate alla vittoria del titolo di Campione d’Inverno.

Serie A: guarda Milan-Juventus in streaming

I rossoneri dominano al momento la classifica con 21 punti, davanti ai cugini dell’Inter a quota 19. Seguono proprio i bianconeri, in terza posizione, a 17, a pari merito con una sorprendente Fiorentina. Dietro il Napoli, fin qui brutta copia dello squadrone capace di dominare dall’inizio alla fine lo scorso anno.

I tifosi del Diavolo e quelli della Vecchia Signora hanno la possibilità di vedere la partita in diretta streaming su DAZN. Per l’occasione, la piattaforma ha affidato la telecronaca alla voce esperta di Pierluigi Pardo e il commento tecnico a quella di Andrea Stramaccioni.

Parecchi grattacapi per i due allenatori: Pioli e Allegri devono necessariamente fare i conti con un’infermeria piena e con le questioni extra-campo che hanno fermato Pogba e Fagioli. Queste le probabili formazioni schierate al fischio d’inizio nella Scala del Calcio.

Milan (4-3-3): Mirante, Calabria, Thiaw, Tomori, Florenzi, Musah, Adli, Reijnders, Pulisic, Giroud, Leao;

Juventus (3-5-2): Szczesny, Gatti, Bremer, Rugani, Weah, McKennie, Locatelli, Rabiot, Kostic, Milik, Vlahovic.

Considerando le tante incognite in gioco, formulare un pronostico non è semplice. I bookmaker danno i rossoneri come favoriti (42% per la loro vittoria), soprattutto per il fattore campo. Occhio però alle ambizioni dei bianconeri (30%). L’ipotesi di un pareggio (28%) potrebbe prendere forma se le due squadre dovessero chiudersi nel timore di far decidere l’incontro a un episodio.

In questi giorni è possibile attivare un abbonamento a DAZN approfittando dell’offerta che propone il piano STANDARD al prezzo di soli 19,90 euro, meno della metà rispetto al listino. Include tutte le partite della Serie A in streaming e molto altro.

